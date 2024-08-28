Паралимпийские игры в Париже: медальный зачет (обновляется)

Игры продлятся с 28 августа по 8 сентября

В среду, 28 августа, в Париже помпезной церемонией открытия стартуют XVII Паралимпийские летние игры. Столица Франции впервые принимает Паралимпиаду.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию неофициальный медальный зачет Паралимпийских игр-2024 в Париже. Первые медали на соревнованиях разыграют в четверг, 29 августа.

Медальный зачет Паралимпийских-2024 в Париже (обновляется)

На Паралимпиаде-2024 выступят около 4400 спортсменов из рекордных 168 делегаций. Три страны — Эритрея, Кирибати и Косово — дебютируют на Паралимпийских играх во французской столице. Атлеты со всего мира будут соревноваться за медали в 22 видах спорта. Украину на играх представят 140 спортсменов, который выступят в 17 видах спорта.

К слову, как и в случае с олимпийскими медалями, на лицевой стороне паралимпийских медалей встроен оригинальный кусок железа с Эйфелевой башни в форме шестиугольника, на котором выгравирована эмблема Парижа 2024 года.

Напомним, сборная Украины заняла на Олимпиаде-2024 в Париже 22-е место. Наша команда сумела завоевать 12 наград (3 золотых, 5 серебряных, и 4 бронзовых), что является лучшим результатом Сине-желтых за последние 12 лет.