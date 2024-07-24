Украину ждет овощной кризис, а сливочное масло может стоить 100 гривен за пачку

На цены продуктов влияют не только аномальная жара и отключения света

Рост цен на продовольственные товары в июне ускорился и стал самым большим с начала 2024 года. Что будет с ценами дальше?

Из хороших новостей

В среднем продовольственная корзина в Украине за год подешевела на 0,4%, констатирует эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин. Если сравнить данные Госстата на конец июня в прошлом году и сейчас, то одни продукты питания подорожали, но другие подешевели.

На этом хорошие новости заканчиваются.

Потребительские цены начали расти

В июне Госстат зафиксировал ускорение годовой динамики потребительских цен в Украине. В июне 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года они выросли на 4,8% (в мае этот показатель был 3,3%).

Открылись границы, растительное масло, яйца и сахар активнее пошли на экспорт, предложение на внутреннем рынке начало уменьшаться. Цены еще не достигли уровня июня 2023 года, но, учитывая текущую динамику, это произойдет уже в четвертом квартале. "Ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы прежде всего из-за увеличения затрат бизнеса, в частности на оплату труда и электроэнергию, а также из-за исчерпания эффектов значительных урожаев прошлого и ожидаемого повышение акцизов", — прогнозирует НБУ в своем комментарии.

Имеем также новые тарифы на электроэнергию и топливо. Тариф на электроэнергию теперь составляет 4,32 грн/кВт-ч, и он вступил в силу с 1 июня 2024 года и будет действовать по меньшей мере до конца апреля 2025 года. С 1 сентября этого года акцизы прибавят примерно 1,3 грн на литре бензина, 1,7 грн на литре дизеля и 4,3 грн на литре газа, и все это вместе больно ударит по производителям агропродукции.

— Все, что связано с ценами на горюче-смазочные материалы, всегда пересекается с дополнительными затратами. Если мы говорим об увеличении расходов на 1 га, это более 5 евро со следующего года для каждого товаропроизводителя, — сообщил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Ко всем бедам еще и аномальное лето

Удорожание производства и транспортных расходов производителей и, как цепная реакция, рост цен на сельскохозяйственную продукцию приходится на конец третьего – четвертый квартал, когда по окончании сезонного фактора наступит время хранения продуктов и их переработки в сырье. К сожалению, в этом году добавилось жаркое лето. Учитывая это, из-за сокращения предложения овощей, выращиваемых на открытом грунте, цена на тепличные огурцы в Украине сейчас в среднем в 2,5 раза выше, чем в середине июля 2023 года.

Аномальное лето уничтожает урожаи на полях, а агропредприятия не могут обеспечить необходимый полив из-за отключений света. Владелец компании "СП "ПАЭК" Юрий Кормышкин бьет тревогу: жара, которая накрыла Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области, может привести к овощному кризису в Украине и потому, что "все горит".

Если в первой половине 2024 года наиболее существенными условиями для роста цен на продовольствие считались военные действия и курсовой фактор, то теперь к этому добавляется третий фактор — дефицит электроэнергии. "Телеграф" уже писал: стоимость хлеба может вырасти на 25—30% в результате подорожания муки нового урожая, но больше — из-за отключений электроэнергии.

"Бутерброд с маслом будет недешевым удовольствием"

— Если дефицит электроэнергии останется на таком же уровне, как сейчас, это приведет к росту цен в первую очередь на молочные, мясные, хлебобулочные изделия, — предупредил Денис Марчук.

Все процессы в молочной промышленности – от доения до хранения молока – тоже нуждаются в электричестве. Ферме на 500 голов необходимо на 1 час до 100 кВт, что требует значительных объемов дизтоплива. Соответственно, затратная часть растет.

— Сегодня молочка в закупке за июнь-июль уже выросла на 3—5%. То же касается и перерабатывающей отрасли, — сообщил Денис Марчук. Молоко и кисломолочная продукция подорожали приблизительно на 7%, но производители ожидают заметных изменений во второй половине года. Если учесть, что сливочное масло в июне 2024 года стало своеобразным рекордсменом подорожания по сравнению с июнем 2023 года — на 15,8%, то есть шанс на Рождество увидеть стандартную пачку сливочного масла по цене 100 гривен. И бутерброд с маслом будет недешевым удовольствием.

Проблематично без электроэнергии и в производстве яиц, себестоимость которых на 70% состоит из стоимости комбикормов. Но если птицефабрики еще как-то перешли на альтернативное энергообеспечение, то заводы по производству комбикормов этого не сделали.

Продукты портятся без электричества

— Помимо производства молока, мяса, хлеба, яиц в ближайшие месяцы будут точно расти цены на продукты, зависящие от сохранения температурного режима, – прогнозирует Пендзин.

Этим летом в магазинах и супермаркетах в Украине покупатели замечают, что продукты питания часто плохо охлажденные, испорченные или просроченные. За 15 дней июля по Украине поступило 35 жалоб по поводу несоблюдения условий хранения пищевых продуктов или продажи просроченных. В заведениях питания зафиксировано 16 отравлений, сообщил Сергей Ткачук, глава Госпродпотребслужбы.

Если системный в своем бизнесе и ответственный McDonald’s оснастил генераторами только 70% ресторанов, то что говорить о маленьких кафе или магазинчиках. Они не имеют стопроцентного электропитания из-за проблем с генераторами, в результате перепадов напряжения рефрижераторы и холодильные камеры размораживаются, портится оборудование и теряется определенный объем продукции. Все расходы, связанные с ремонтом оборудования и утратой товаров, ритейлеры перекладывают на конечную стоимость продукции.

А вот арбузы порадовали!

Напоследок о хорошем. Цены на продовольственные товары могут стремительно падать! Так, за последнюю неделю на 35% упали цены на арбузы, что стало минимальным показателем по меньшей мере за последние три сезона. Сладкую ягоду можно приобрести по цене 5—14 грн/кг. Также за последнюю неделю жаркая погода заставила украинских фермеров ускорить темпы сбора урожая картофеля. Результат существенного увеличения предложения на рынке — картофель нового урожая продается почти на треть дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.