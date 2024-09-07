Четверо суток без света: в Одессе люди перекрывали одну из крупнейших улиц города (видео)

В городе не планировали отключений на 7 и 8 сентября

В Одессе недовольные жители одной из многоэтажек перекрыли улицу. По их словам, они сидят без света четверо суток.

Видеозаписи стихийного митинга были обнародованы в местных telegram-каналах. В частности, по кадрах, обнародованных "Одесса Info" можно увидеть, что на месте собрались пара десятков человек.

В сообщении указано, что люди перекрыли один из участков Столбовой улицы, которая является одной из крупнейших в Одессе.

На видео видно, что люди упрямо не пропускали автомобили, что привело к возникновению некоторых разногласий с водителями.

Стоит отметить, что в Украине на 7 сентября отключения не вводились, как не запланированы они и на 8 сентября. Впрочем, с 4 по 6 сентября область оказались в плену непогоды, в результате которой наиболее пострадали Одесский и Белгород-Днестровский районы.

Согласно сообщению ДТЭК, по состоянию на 7 сентября, все населенные пункты были вновь подключены к сети.

"За весь период непогоды энергетики отремонтировали 91 воздушную линию, заживили 1743 трансформаторные подстанции и возобновили электроснабжение для 81 тысяч клиентов в 248 населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в ночь на 5 сентября в Одессе выпало 70% месячной нормы осадков. Дождь был настолько силен, что восемь улиц пришлось перекрыть из-за затопления.