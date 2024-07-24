На поле почва прогревается до +70 градусов: из-за жары в Украине есть угроза дефицита овощей

Люди тоже не справляются с работой на поле

В Украине долго держалась чрезвычайная жара и постоянные отключения света. В связи с чем большинство продукции на полях просто "сгорело" и это может привести к дефициту овощей.

На полях температура почвы достигает 68-70 градусов, хотя на поле днем фиксируется от 45 до 47 градусов. О возможной нехватке продукции сообщил владелец компании "СП "ПАЭК" Юрий Кормышкин, передает AgroTimes.

"Хочу высказать свое мнение в связи с ситуацией по овощеводству Николаевской, Херсонской и Одесской областей. С аномальной жарой, накрывшей страну, особенно наш юг, вынужден поднять вопрос кризисной ситуации не только с урожайностью овощей, но и вообще их наличия. Это катастрофа, которая может достичь общегосударственного уровня. Все горит", — говорит Кормышкин.

Он объясняет, что днем на поле температура воздуха достигает 45-47 градусов, а земля может прогреться до 68-70 теплых градусов. То есть овощи просто запекаются, и некондиция остается на почве.

"В связи с практическим отсутствием электричества, насосные станции, обеспечивающие полив овощей, почти не работают, а максимальная нагрузка, которую мы даем в ночное время при наличии нескольких часов электроэнергии – скоро может вообще вывести их из рабочего состояния. Люди в такую ​​жару работать не могут", — резюмирует владелец компании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что предложение популярного овоща в Украине сокращается, поэтому через неделю он подорожал на 40%.