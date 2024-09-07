Укр

На свободе, сытые и при деньгах: комбат объяснил, почему не наказывают отказников в ВСУ

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
890
Не все бойцы достойно несут военную службу
Не все бойцы достойно несут военную службу. Фото Министерство обороны Украины

По новым нормативам отказчики даже имеют право на льготы

Бойцы Сил обороны Украины, которые отказываются от выполнения боевых заданий, должны нести уголовное наказание, однако они остаются на свободе и при этом могут даже получить статус участника боевых действий (УБД), пользуясь всеми надлежащими льготами.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал боевой офицер и командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "В самоволку могут ходить до 30% подразделения": комбат о ситуации с наказаниями и странном решении Рады".

— Отказ от выполнения боевого задания — это поступок, имеющий признаки уголовного преступления (ст. 403 УК Украины. — Ред.). Как командир я должен таких бойцов задержать и в течение суток кому-то передать. Но передавать некому, отказников у меня никто не забирает, и они остаются в подразделении. Живут на тыловом пункте, питаются, ничего не делают — максимум какие-то хозяйственные дела, но имеют полный социальный пакет (могут лечиться за государственные средства) и зарплату. Единственное, что у меня в батальоне это всего 21 тыс. гривен, для снятия которых у меня просто нет юридических оснований, а не 50 тыс., как в других подразделениях. Будете смеяться, но по новым нормативам отказники имеют право на УБД, – рассказывает комбат.

Но хуже всего, по его словам, что отказники — это "смесь", которая отравляет других. Ведь тот, кто постоянно на позициях, видит, что кто-то девять месяцев ничем не занят, в безопасности, но равен с ним в правах.

— Как тут не закрасться мысли: может, и мне поступить так же? И в этом случае, я как командир отвечаю перед своими парнями и обществом за еще одно дело — распределение справедливости внутри подразделения. То есть, мои казаки, которые добросовестно воюют, должны получать от командования, общества и государства причитающиеся им выплаты, награды и уважение. А те, то бегает, избегает всеми способами выполнения задач, ставя под удар других, должны получить то, чего они заслуживают. И это в том числе уголовные производства, открытие которых я вынужден добиваться, проявляя принципиальность, — подытожил Роман Ковалев.

Напомним, 20 августа Верховная Рада поддержала законопроект о ослаблении уголовной ответственности за самоволку, совершенную впервые.

Теги:
#комбат #Дезертир #СОЧ