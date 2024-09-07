На свободе, сытые и при деньгах: комбат объяснил, почему не наказывают отказников в ВСУ

По новым нормативам отказчики даже имеют право на льготы

Бойцы Сил обороны Украины, которые отказываются от выполнения боевых заданий, должны нести уголовное наказание, однако они остаются на свободе и при этом могут даже получить статус участника боевых действий (УБД), пользуясь всеми надлежащими льготами.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал боевой офицер и командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в статье: "В самоволку могут ходить до 30% подразделения": комбат о ситуации с наказаниями и странном решении Рады".

— Отказ от выполнения боевого задания — это поступок, имеющий признаки уголовного преступления (ст. 403 УК Украины. — Ред.). Как командир я должен таких бойцов задержать и в течение суток кому-то передать. Но передавать некому, отказников у меня никто не забирает, и они остаются в подразделении. Живут на тыловом пункте, питаются, ничего не делают — максимум какие-то хозяйственные дела, но имеют полный социальный пакет (могут лечиться за государственные средства) и зарплату. Единственное, что у меня в батальоне это всего 21 тыс. гривен, для снятия которых у меня просто нет юридических оснований, а не 50 тыс., как в других подразделениях. Будете смеяться, но по новым нормативам отказники имеют право на УБД, – рассказывает комбат.

Но хуже всего, по его словам, что отказники — это "смесь", которая отравляет других. Ведь тот, кто постоянно на позициях, видит, что кто-то девять месяцев ничем не занят, в безопасности, но равен с ним в правах.

— Как тут не закрасться мысли: может, и мне поступить так же? И в этом случае, я как командир отвечаю перед своими парнями и обществом за еще одно дело — распределение справедливости внутри подразделения. То есть, мои казаки, которые добросовестно воюют, должны получать от командования, общества и государства причитающиеся им выплаты, награды и уважение. А те, то бегает, избегает всеми способами выполнения задач, ставя под удар других, должны получить то, чего они заслуживают. И это в том числе уголовные производства, открытие которых я вынужден добиваться, проявляя принципиальность, — подытожил Роман Ковалев.

Напомним, 20 августа Верховная Рада поддержала законопроект о ослаблении уголовной ответственности за самоволку, совершенную впервые.