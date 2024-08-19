Укр

Военные могут получить 14 800 грн: при каких условиях и кому они предусмотрены

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Военная техника Новость обновлена 19 августа 2024, 15:17
Военная техника. Фото Генштаб ВСУ

Средства получит и семья

Военные в Украине могут получить орден Богдана Хмельницкого или "За мужество" трех степеней (от І до ІІІ). Им и их семье предусмотрены дополнительные выплаты.

Чтобы оформить начисления, бойцам необходимо обратиться в Пенсиный фонд и предоставить необходимые документы. Об этом объяснили специалисты из "Юридическая сотня".

Что получат военные с орденом "За мужество" или Богдана Хмельницкого трех степеней:

  • Для кавалеров с тремя степенями "За мужество" — ежемесячная денежная выплата в размере 1 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, сейчас это 7400 гривен;
  • Для полных кавалеров Богдана Хмельницкого — ежемесячная денежная выплата в размере 2 минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, сейчас это 14 800 гривен;
  • Для членов семьи погибших или умерших лиц с этими наградами — ежемесячная помощь в размере одной минимальной зарплаты;
  • Надбавки к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержании или государственной социальной помощи в размере 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
  • Ежегодная выплата ко Дню Независимости;

Чтобы их оформить, лицу следует обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ с заявлением. Вместе с ним нужно подать:

  • копии паспорта;
  • идентификационного номера;
  • документа о присвоении наград;
  • документа, подтверждающего непосредственное участие личности в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, в каких городах Украины военным выплачивают до 50 тысяч гривен во время мобилизации или подписания первого контракта.

Теги:
#Орден #Выплаты #Орден Богдана Хмельницкого #За мужество #Выплаты военным