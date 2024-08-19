Военные могут получить 14 800 грн: при каких условиях и кому они предусмотрены
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Средства получит и семья
Военные в Украине могут получить орден Богдана Хмельницкого или "За мужество" трех степеней (от І до ІІІ). Им и их семье предусмотрены дополнительные выплаты.
Чтобы оформить начисления, бойцам необходимо обратиться в Пенсиный фонд и предоставить необходимые документы. Об этом объяснили специалисты из "Юридическая сотня".
Что получат военные с орденом "За мужество" или Богдана Хмельницкого трех степеней:
- Для кавалеров с тремя степенями "За мужество" — ежемесячная денежная выплата в размере 1 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, сейчас это 7400 гривен;
- Для полных кавалеров Богдана Хмельницкого — ежемесячная денежная выплата в размере 2 минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, сейчас это 14 800 гривен;
- Для членов семьи погибших или умерших лиц с этими наградами — ежемесячная помощь в размере одной минимальной зарплаты;
- Надбавки к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержании или государственной социальной помощи в размере 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
- Ежегодная выплата ко Дню Независимости;
Чтобы их оформить, лицу следует обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ с заявлением. Вместе с ним нужно подать:
- копии паспорта;
- идентификационного номера;
- документа о присвоении наград;
- документа, подтверждающего непосредственное участие личности в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, в каких городах Украины военным выплачивают до 50 тысяч гривен во время мобилизации или подписания первого контракта.