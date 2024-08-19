Военные могут получить 14 800 грн: при каких условиях и кому они предусмотрены

Средства получит и семья

Военные в Украине могут получить орден Богдана Хмельницкого или "За мужество" трех степеней (от І до ІІІ). Им и их семье предусмотрены дополнительные выплаты.

Чтобы оформить начисления, бойцам необходимо обратиться в Пенсиный фонд и предоставить необходимые документы. Об этом объяснили специалисты из "Юридическая сотня".

Что получат военные с орденом "За мужество" или Богдана Хмельницкого трех степеней:

Для кавалеров с тремя степенями "За мужество" — ежемесячная денежная выплата в размере 1 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года, сейчас это 7400 гривен;

Для полных кавалеров Богдана Хмельницкого — ежемесячная денежная выплата в размере 2 минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года, сейчас это 14 800 гривен;

Для членов семьи погибших или умерших лиц с этими наградами — ежемесячная помощь в размере одной минимальной зарплаты;

Надбавки к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержании или государственной социальной помощи в размере 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

Ежегодная выплата ко Дню Независимости;

Чтобы их оформить, лицу следует обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ с заявлением. Вместе с ним нужно подать:

копии паспорта;

идентификационного номера;

документа о присвоении наград;

документа, подтверждающего непосредственное участие личности в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, в каких городах Украины военным выплачивают до 50 тысяч гривен во время мобилизации или подписания первого контракта.