Військові можуть отримати 14 800 грн: за яких умов та кому вони передбачені

Кошти отримає і родина

Військові в Україні можуть отримати орден Богдана Хмельницького або "За мужність" трьох ступенів (від І до ІІІ). Їм та їх родині передбачені додаткові виплати.

Аби оформити нарахування, бійцям необхідно звернутись до Пенсіного фонду і надати необхідні документи. Про це пояснили фахівці з "Юридична сотня".

Що отримають військові з орденом "За мужність" чи Богдана Хмельницького трьох ступенів:

Для кавалерів з трьома ступенями "За мужність" — щомісячна грошова виплата в розмірі 1 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, наразі це 7400 гривень;

Для повних кавалерів Богдана Хмельницького — щомісячна грошова виплата в розмірі 2 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року, наразі це 14 800 гривень;

Для членів сім'ї загиблих чи померлих осіб зі цими нагородами — щомісячно грошову допомогу в розмірі однієї мінімальної зарплати;

Надбавки до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

Щорічна виплата до Дня Незалежності;

Аби їх оформити, особі потрібно звернутись до найближчого сервісного центру ПФУ з заявою. Разом з нею потрібно подати:

копії паспорта;

ідентифікаційного номера;

документа про присвоєння нагород;

документа, що підтверджує безпосередню участь особи в захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких містах України військовим виплачують до 50 тисяч гривень під час мобілізації чи підписання першого контракту.