Один из овощей побил 10-летний рекорд цены: будет ли дорожать борщевой набор осенью

Скоро начнется массовый сбор урожая

На украинском рынке некоторые виды овощей борщевого набора заметно выросли в цене по сравнению с прошлыми годами. Но стоимость почти не изменилась на свеклу, морковь и лук.

По словам Татьяны Попович, руководителя отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове, передает "Телеграф", в начале осени ценники на овощи борщового набора остаются более-менее стабильными. Однако морковь и капуста немного подорожали из-за сокращения предложения.

"С началом массового сбора поздних сортов ожидается некоторое снижение цен в ближайшие недели", — прогнозирует эксперт.

Какие цены на львовском рынке и чего ждать в дальнейшем

По ее словам, свёкла, лук и капуста ближе к ноябрю могут подорожать на 10-15%. Причины – повышенный спрос и ограниченное предложение.

В то же время средняя стоимость картофеля сейчас составляет 10,5 гривны за килограмм. Это самая большая цена за последние 10 лет. Например, в 2016 году картофель в среднем стоил 2,5 гривны.

Капусту можно приобрести за 17,5 гривны, а пиковое подорожание на нее произошло во второй половине августа. В прошлом году она стоила 7,5 гривны.

Тем временем свёкла стоит 9,5 грн/кг, морковь – 11 грн/кг, лук – 12,5 грн/кг и цена на них почти не изменилась.

Цены на овощи борщового набора в магазинах

Согласно данным "Минфин", средняя стоимость капусты белокочанной в настоящее время составляет 28,40. В прошлом месяце стоимость была выше на 4,61 гривны, то есть 33,01 гривны.

Картофель 1 кг в среднем стоит 18,40, но в августе был дороже на 4,09 гривны — 22,49 гривны.

Картошку молодую 1 кг можно приобрести за 22,98 гривны. В августе цена была ниже на 0,22 гривны — 22,76 гривны.

Картофель розовый 1 кг в среднем продают за 26,90 гривны и его стоимость не изменилась с августа.

Средний ценник на лук составляет 35,0 гривны за кило. В августе его стоимость была выше на 12,45 гривны — 47,45 гривны.

Лук репчатый сейчас стоит 18 гривен 1 кг, но в августе цена составляла 17,53 гривны, то есть ниже на 0,47 гривны.

Сейчас лук репчатый молодой 1 кг стоит в среднем 15,46 гривны. В прошлом месяце ценник составлял 15,81 гривны, что на 0,35 гривны выше.

Лук синий 1 кг сейчас можно приобрести за 32,15 гривны. Месяцем ранее его стоимость составляла 35,48 гривны, что на 3,33 гривны выше.

Средняя стоимость моркови 1 кг в настоящее время составляет 13,17. В августе стоимость была больше на 6,59 гривны – 19,76 гривны.

Свёкла молодая 1 кг стоит в среднем 13,50 грн, что на 9,59 грн дешевле, чем в прошлом месяце.

Средняя цена свеклы молодой составляет 10,80 гривны. В августе ценник был выше на 1,17 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цены на главную ягоду лета поползли вверх. Прогнозом по дальнейшей стоимости поделилась Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове.