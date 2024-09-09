Салатный овощ достиг максимальной цены за 7 лет: прогнозируется ли подорожание в дальнейшем

На рынке и в магазинах цены значительно отличаются

В Украине продолжают дорожать помидоры. Эксперт назвала причины, которые повлекли за собой положительную тенденцию и рассказала, чего ждать от цен в дальнейшем.

Местами отдельный сорт "помидор салатник" на рынке стоит 45 гривен, хотя в прошлом году цена была на уровне 25 гривен за кило. Об этом сообщила "Телеграфу" руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов Татьяна Попович.

По ее словам, есть такие факторы, которые повлияли на удорожание помидоров:

уменьшение урожая из-за аномальных погодных условий в июле;

общее сокращение предложения, что связано с завершением сезона открытого грунта;

повышенный спрос на тепличные томаты.

Попович прогнозирует, что в ближайшие недели помидор может расти в цене в дальнейшем, хотя уже сейчас его стоимость побила семилетний рекорд.

Цены на помидор в украинских магазинах

Помидоры красные 1 кг можно приобрести в среднем за 63,86 гривны, хотя месяцем раньше цена была ниже 4,17, то есть 59,69 гривны. Об этом сообщает Минфин.

В то же время, помидоры розовые в среднем стоят 72,40 гривны за кило. В августе их цена составляла 53,99 гривны, то есть ниже на 18,41 гривны.

А средняя стоимость на помидоры слива 1 килограмм сейчас зафиксировалась около 57,95 гривны. В прошлом месяце они были дешевле на 4,09 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал, что один из овощей борщевого набора побил 10-летний рекорд цены. Прогнозом дальнейших цен поделилась Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов.