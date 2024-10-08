Кому из военных насчитают от 10 до 20 тыс грн: есть условия

Документы могут подать законные представители

Во время боевых действий военные могут получить ранения или заболевания и поэтому им предусмотрено начисление выплат. Одни из них осуществляются в Ровенской общине.

Сумма помощи колеблется в пределах 10-20 тысяч гривен. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил и.о. городского головы Виктор Шакирзян.

Согласно данным, сейчас 54 военных, которые получили ранения, контузию, увечье или травму, рассчитывают на 20 тысяч гривен. В то же время 6 военнослужащим, получившим заболевание, предусмотрены 10 тысяч гривен.

Шакирзян напоминает, что для начисления такой выплаты военнослужащие или их законные представители должны подать заявление и копии необходимых документов в Управление по делам ветеранов Департамента социальной политики Ровенского городского совета (Соборная, 12 каб. 12, тел. 0671123218).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные в Украине в октябре могут получить меньшую сумму денежного обеспечения.