На беззаботную старость точно хватит. Сколько можно накопить, если ежедневно откладывать по 5 долларов

Если ежедневно откладывать около 200 гривен, то за год точно можно насобирать кругленькую сумму

Чтобы иметь какую-то финансовую подушку, которой можно воспользоваться в сложных жизненных обстоятельствах или на другие нужды, лицо должно откладывать валюту. Однако возможно ли прийти к финансовой независимости просто откладывая по 5 долларов в день.

Как маленькая сумма, которая сейчас равна килограмму мяса или двум пачкам масла, может перерасти в большой капитал, рассказал "Телеграф". Суммы были вычислены за месяц, год, 10 и 50 лет.

Если ежедневно откладывать всего 5 долларов, то за 31 день насобирается 155 долларов (по состоянию на февраль 2025 года около 6 440 гривен). В то же время, если в месяце 30 дней, то "под матрас" можно отложить 150 долларов (около 6 230 гривен). Однако есть более короткие месяцы, в частности февраль. За 28 дней можно получить 140 долларов (5 814,12 гривны).

Между тем за год, в котором 365 дней, накопится на 1 825 долларов, то есть почти 75 800 гривен. Но если 366 дней, то получим 1 830 долларов, около 76 000 гривен.

Но если продолжать экономить дальше, то за 10 лет украинец будет держать 18 250 долларов, что равно 757 920 гривнам. За 50 лет можно накопить 91 250 долларов, то есть где-то 3 789 560 гривен.

Итак, если с 20 лет откладывать по 5 долларов ежемесячно, то за год можно получить 1825 долларов, за 10 лет 18 250 долларов, а за 50 лет — 18 250 долларов.

Однако стоит отметить, что эти сбережения может съесть инфляция. Поэтому лучшим вариантом будет не только "прятать" деньги на финансовую независимость, но и вкладывать их на депозит или правильно инвестировать.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько долларов можно собрать, если откладывать ежедневно по 20 гривен.