Обсуждение началось с заявления председателя Союза потребителей коммунальных услуг

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Плату за проезд туннелем, который планируют построить под Киевом, не предусматривают, заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура. По его словам, вводить плату за проезд по столичным мостам также не планируют.

Об этом Качура сказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". Депутат подчеркнул, что речь идет о государственной инфраструктуре.

"Никакая речь о платном проезде не может идти, как и о платном проезде по Южному мосту, Северному или мосту Патона", — сказал Качура.

Поводом для обсуждения стало заявление главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко. Он утверждал, что проезд по будущему туннелю будет стоить 500 грн в одну сторону.

А Качура предположил, что разговоры о платном проезде связаны со старым проектом еще 2004 года, когда в Киеве рассматривали возможность введения платы за проезд. Однако сейчас подобных инициатив нет.

Нардеп отдельно подчеркнул, что в случае возможного строительства туннеля он будет государственной инфраструктурой, а не частным объектом. Поэтому вводить плату за проезд никто не собирается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как работают столичные мосты с 9 ноября.