Офицер ВСУ, военный блогер и ведущий Армия TV Сергей Мисюра проанализировал ночную атаку россиян 20 ноября

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Кратко о ночной атаке. Не уникальна по сравнению с другими, но некоторые моменты нужно подсветить — кое-что новое и рекордное все-таки есть.

Во-первых, это отнюдь не ответ за Крымский мост. Ракеты программировались и снаряжались за неделю до его падения. Скорее всего, атака должна была информационно усилить визит в Китай.

Во-вторых, увеличение количества крылатых ракет и реактивных "Шахедов". Относительно последних вообще максимум летело 123 штуки, но теперь рекорд и у нас: процент сбития сегодня вырос до 83%, а средний показатель достиг 80%. Обычных поршневых дронов и имитаторов зафиксировали 281, из них обезвредили 278 (почти 99%). В общей сложности дронов летело 404. Враг явно нарастил производство и пытается давить массой, но наша ПВО, авиация и РЭБ уже научились работать и по скоростным целям.

В-третьих, рассредоточение атаки. Баллистика – по мостам и энергетике Киева, а крылатые ракеты – сугубо на западные области. Они знают о наших 90% перехватах крылатых ракет вокруг Киева, поэтому полетели выбивать энергетику на западе Украины. Но и здесь ПВК "Запад" вместе с авиацией уничтожило 19 калибров, 42 ракеты Х-101 и 41 реактивный "Шахед". Общий показатель меня тоже приятно удивил — наши козаки суммарно приземлили 79 из 84 крылатых ракет! Это 94% — самый массированный залп крылатых ракет за эту осень и столь высокая эффективность.

В то же время баллистика остается головной болью. В общей сложности пустили 27 баллистических и аэробалистических ракет — перехватить удалось 3. Из-за дефицита противоракет во время таких одновременных залпов работать сложно. В Киеве били прицельно по переправам и объектам жизнеобеспечения: по Подольско-Воскресенскому мосту перекрыто движение с правого берега на левый, на Южном движение только с левого на правый и с ограничениями по весу, на Дарницком тоже есть повреждения. Запустили кольцевую электричку, чтобы разгрузить трафик.

В регионах также существенно прилетело по подстанциям, линиям электропередачи и железной дороге. АЭС вынужденно снижали мощность, в западных областях применяли экстренные отключения, во Львове попали в станцию "Скнилов" — были задержки поездов, погибшие и раненые. Но и наши силы ночью отработали по вражеским пусковым установкам баллистики: 3 поразили, одну точно уничтожили.

А теперь – общий вывод относительно БКА.

Ни ничего уникального не сделали. Это снова типичная атака ради унижения и уничтожения энергетики, чтобы ухудшить МПС украинцев и заставить их давить на власть, которая не хочет уступать территории и идти на компромиссы. Именно это ***ло и говорило в Китае.

Крылатые ракеты пускали волнами, плюс рекорд "Калибров" с Черного моря — похоже, они восстановили пусковые установки ЗС-14 на своих "Адмиралах" и дали залп сразу в 22 ракеты (напомню, что только ПВК "Запад" 19 из них сбило!). Все три корабля (два по 8 и один на 6 ракет) отстрелялись, так что два месяца на восстановление прошли. Для СБУ и ВМС вернулись старые знакомые цели в Новороссийске.

Волнами бьют, чтобы перегрузить ПВО и ударить повторно по определенным целям. Цель такой тактики уже объяснял: добить объект, если первую волну сбили, и попасть в спасателей, прибывших на место. На этот раз погибли работники водоканала — мои соболезнования родным и близким этих Героев.

Основной удар был именно крылатыми ракетами: 22 "Калибра" с Черного моря и 62 ракеты Х-101. Но поднятые в воздух 7 самолетов Ту-95МС и 5 Ту-160 не могут дать такую цифру запущенных ракет. Они давно подвешивают по 4 ракеты на Ту-95 и всего один внутренний барабан на 6 ракет в Ту-160. Выходит 58 ракет в залпе, а следовательно, п***хи добавляли еще и ракеты Искандер-К, в количестве 4 штук, то есть 2 пусковых. Стратегическая авиация не может дать больший залп из-за моторесурса самолетов. Они и так половинную загрузку делают по ракетам, а чтобы увеличить залп, добавили наземный пуск крылатых Искандер-К. То есть вместо двух баллистических пусковых — выходили на рубеже две крылатых. И это тоже хорошо.

Сегодня впервые с лета появилась точная цифра запущенной баллистики с "Цирконами" – 27 штук. И она всегда должна быть четной. И нечетной получилась из-за того, что мы в очередной раз влияем на пусковые. Официально — поразили 3 пусковых, и одна была точно уничтожена. Возможно, одна из пораженных и выпустила лишь одну ракету, а из-за влияния на другие — залп мог быть больше 27 ракет.

Последнее, что заметил нового, — вторая БКА через месяц. В предыдущие месяцы такая атака была одна, в первых числах, а дальше следовали ББА и МБА. Теперь они однозначно спешат и запускают ракеты прямо с конвейера. Доклад о втором месяце, когда мы освободили больше территорий, чем захватили они, не остался без внимания их ГШ. Не могут на поле боя из-за рыжего черта и переговорщиков — усиливают принуждение к миру и попытки дестабилизировать население ракетными ударами. Отопительный сезон начался, поэтому не удивлюсь, если в первых числах будет очередная БКА, ведь это действительно выбивается из графика последних трех месяцев.

П.С. А это именно крутая работа этой ночи экипажа ЗРК IRIS-T в ПВК Запад. Залпом по табуну крылатых ракет)

Источник: Facebook Сергея Мисюры