Хронология и финансовая схема контракта "Укрэнерго", получившего кредит ЕБРР

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Важная электроподстанция "Прогрессовка" в 2025 году осталась без защиты против вражеских обстрелов. Несмотря на то, что деньги на проект "Укрэнерго" давал ЕБРР и должен был бы усиленно следить за процессом. Все стрелки указывают на подрядчика, который якобы просто растратил аванс и обанкротился.

Но это дело гораздо глубже. Оно демонстрирует системный кризис, в основе которого тотальный провал комплаенса "Укрэнерго", вероятные преференции для "своих" подрядчиков и использование гарантий коммерческого банка как инструмента сомнительных сделок.

"Телеграф" рассказывает об основе этого дела, которое показывает: "Укрэнерго" заключило контракт по заранее известному шаблону, где частные коммерческие интересы, вероятно, оказались выше энергетической безопасности.

Энергетический хаб под прицелом: что такое "Прогрессовка" и почему она важна

Подстанция 330 кВ "Прогрессовка" в Николаевской области — это стратегический узел, от стабильности которого зависит энергетическая безопасность значительной части юга Украины. Изначально она обеспечивала работу одноименной СЭС мощностью 148 МВт, построенной норвежским девелопером Scatec Solar с участием PowerChina Guizhou Engineering. В условиях постоянного дефицита мощностей из-за российских атак этот узел критически важен для балансировки энергосистемы.

Как известно, из-за географического расположения объекты Николаевщины находятся под угрозой ударов ракет и дронов. Именно поэтому обустройство физической антидроновой и антиосколочной защиты для ее автотрансформаторов государство определило как критически приоритетную задачу. Поэтому еще в 2024 году его профинансировали за счет кредитов ЕБРР в рамках Проекта экстренного восстановления сети.

Зеленый свет от ЕБРР и аванс под елочку: как заключали договор

Согласование международных институтов создало иллюзию контролируемого проекта, однако именно на старте заложили фундамент будущего исчезновения миллионов. Вместо открытого аукциона на ProZorro "Укрэнерго" воспользовалось постановлением Кабмина №1482 об "экспериментальных военных проектах", полностью обойдя конкурентные процедуры.

8 октября 2024 "Укрэнерго" направило индивидуальное приглашение к прямому договору небольшой криворожской фирме ООО "Криворожское Промэнерго".

Подрядчик в ответ направил пакет бумажных справок о якобы наличии у него техники и штата, которые "Укрэнерго" просто переслало в ЕБРР, вероятно, без проверок. Уже 29 октября 2024 года европейский банк сообщил об отсутствии возражений на основе предоставленных бумаг.

А уже 4 ноября 2024 года стороны подписали договор №01/140-24 на 89,3 млн грн с НДС со сроком сдачи работ до 2 июля 2025 года.

Почему выбор пал именно ООО "Криворожское Промэнерго"? Ведь эта фирма раньше не была замечена в каких-либо серьезных государственных закупках и за время существования смогла натендерить только 200 тыс. грн. По состоянию на осень 2024 года ее совладельцами в формате 50/50 были указаны Александр Кесиль (представитель криворожского бизнес-семьи Кесилей) и Таиса Кудинова.

Ответ может скрываться в специфическом бэкграунде этой компании. По данным системы YouControl, длительное время (с 2017 по 2021) бенефициаром ООО "Криворожское Промэнерго" был Руслан Ткаченко — депутат Криворожского городского совета от партии "Слуга народа" (местная ячейка которую, как известно, возглавляет Юрий Корявченков (Юзик). Со временем Ткаченко оставил фирму (а с февраля 2022 года, кстати, находится в рядах ВСУ), но ее совладельцами остались его бизнес-партнеры, в том числе представители криворожской бизнес-семьи Кесиль, с которыми Ткаченко пересекался в других компаниях.

Так, известно, что в течение 2019-2020 годов Руслан Ткаченко работал руководителем ООО "КС-Инжиниринг", в то время как его владельцем была Жанна Кесиль, а в 2021-м Ткаченко возглавлял государственное АО "Криворожнипирудмаш". Оно затем обанкротилось, а по его адресу было зарегистрировано ТОВ "Криворожнипирудмаш", которое принадлежит Александру Кесилю.

Как бы там ни было, после подписания контракта ООО "Криворожское Промэнерго" получило от "Укрэнерго" немалый аванс — 80% общей суммы договора, или 67,96 млн грн, которые государственная компания перечислила 27 декабря 2024 года.

Характерно, что контракт также предусматривал, что средства выделяются под безотзывную гарантию, выданную АО "Банк Альянс" под поручительство харьковского ООО "Будсервис-Днепр" и его директора. Согласно данным YouControl, руководителем и совладельцем этой компании-поручителя был указан Денис Кравченко.

Впоследствии станет ясно, что поручительство, вероятно, было фейковым, ведь, как покажут дальнейшие судебные разбирательства, финансовое состояние фирмы вряд ли позволяло ей реально отвечать по многомиллионным обязательствам.

Подарочки под Новый год

Многие читатели наверняка наталкивались на телешоу, где участникам дают кучу денег под условие потратить их за ограниченное время. Так вот: директор ООО "Криворожское Промэнерго" Эдуард Кесиль мог бы стать безоговорочным победителем такого шоу. За три дня – с 27 по 30 декабря 2024 года – почти 68 миллионов выделенного его компании аванса через 14 траншей разлетелись по счетам сторонних фирм и ФОПов:

30 миллионов гривен полетели харьковскому ООО "Буд Строй Постач" (владелец Янина Даценко) якобы как предоплата за субподряд. Фирма, у которой есть налоговые долги и судебный шлейф, вероятно, могла исполнить роль главной "черной дыры" для вывода средств. Если посмотреть на динамику финансовых показателей этой компании до 2024 года – они впечатляют. По данным YouControl, похоже, что за это время она вообще не вела никакой деятельности.

Финансовые показатели ООО "Буд Строй Постач". Данные YouControl

14 миллионов гривен директор ООО "Криворожское Промэнерго" перечислил на другие счета своей же фирмы в ПриватБанке как "пополнение оборотных средств".

директор ООО "Криворожское Промэнерго" перечислил на другие счета в ПриватБанке как "пополнение оборотных средств". 4,7 миллиона гривен перевели реальной криворожской компании "Исма Груп КР" (владелец Татьяна Деревенская), которая якобы должна была поставлять бетон. Еще почти 5,7 миллиона гривен размыли мелкими суммами по ФОП за якобы "аренду опалубки", "проекты", "топливо" и "проживание".

перевели реальной криворожской компании "Исма Груп КР" (владелец Татьяна Деревенская), которая якобы должна была поставлять бетон. Еще размыли мелкими суммами по ФОП за якобы "аренду опалубки", "проекты", "топливо" и "проживание". 13,6 миллиона гривен подрядчик сразу вернул самому "Банку Альянс" под видом "денежного покрытия" за выдаваемую гарантию.

В конце концов, когда в июле 2025 года наступил дедлайн, оказалось, что проект провален. По данным местного интернет-ресурса Nikcenter, на "Прогрессовке" не было сделано вообще ничего. А из материалов судебных решений следует, ООО "Криворожское Промэнерго" пыталось все списать на форс-мажорные обстоятельства, отправив письма, где пробовала прикрыться войной как юридическим щитом, не предоставив, впрочем, никаких разумных доказательств.

Защита подстанции «Прогрессовка» — куда ушли миллионы. Инфографика "Телеграфа"

Удобная версия и шлейф скандалов

В феврале 2026 года Нацполиция возбудила уголовное дело, назначив единственным виновным директора "Криворожского Промэнерго" Эдуарда Кесиля — родного брата соучредителя фирмы Александра Кесиля. В июле 2026 года его арестовали по ч. 5 ст. 191 УК Украины (угрожает до 12 лет тюрьмы), продлив арест до декабря с залогом 47,96 млн грн.

Сейчас защита Кесиля пытается свести все к обычному хозяйственному спору. Это, согласитесь, звучит довольно цинично на фоне оголенной под прицелом дронов подстанции.

Примечательно, что для этой криворожской компании такой скандал далеко не первый. По данным расследований Bihus.Info, в 2024 году "Криворожское Промэнерго" в рамках выполнения подрядов от Сумской ОВА почти на 640 миллионов гривен на строительство фортификаций засветилось в скандалах с завышением цен на противотанковые пирамиды и невыплатой зарплат собственным рабочим.

В марте 2026 года "Криворожское Промэнерго" было официально признано банкротом.

При этом государству удалось вернуть свои средства, перечисленные в качестве аванса. Еще раньше, 27 августа 2025 года, когда стало понятно,что защиты на подстанции не будет, "Укрэнерго" истребовало от АО "Банк Альянс" по гарантии всю базовую сумму аванса — 67,961 млн грн. И банку пришлось заплатить.

Но возврат денег в этом случае вряд ли можно назвать победой. Ведь контракт был полностью провален, а куча бесценного времени на строительство защиты подстанции потеряна. Да и репутация заказчика — "Укрэнерго" — перед международными партнерами была еще раз испорчена,

В настоящее время "Укрэнерго" в рамках судебных тяжб требует от ООО "Криворожское Промэнерго" еще около 25 миллионов гривен начисленной пени и штрафов за срыв контракта. Но, похоже, эти средства надолго, если не навсегда, зависли в воздухе из-за банкротства подрядчика.

Слепота или умышленное подыгрывание? Так кто же виноват в провале строительства защиты для "Прогрессовки"

На первый взгляд, анализируя материалы судебных решений, можно сделать "удобный" вывод: если бы не злой умысел конкретного частного исполнителя, все было бы в порядке. Следствие уверенно рисует картину линейного индивидуального криминала, где главным виновником "распила" назначен Эдуард Кесиль — директор ООО "Криворожское Промэнерго", который якобы единственный виноват в растрате денег и провале проекта.

Но сводить все к недобросовестному подрядчику — значит, игнорировать ряд системных проблем, связанных с деятельностью самого "Укрэнерго".

Прежде всего, вопросы возникают к должностным лицам "Укрэнерго", завизировавшим этот прямой контракт без ProZorro. В судебных постановлениях отмечается, что договор №01/140-24 от имени госкомпании по доверенности подписал представитель Дирекции инвестиций "Укрэнерго" (это направление в компании тогда курировал член правления Олег Павленко), а обязанности председателя правления после увольнения Владимира Кудрицкого выполнял Алексей Брехт, ныне покойный. И очевидно, кто-то из должностных лиц "Укрэнерго", отвечающий за вопросы безопасности, оценивал и согласовывал возможности подрядчика.

И как тогда могло произойти, что предложение строить стратегический объект сразу направили фирме, которая к осени 2024 года натендерила всего 200 тысяч гривен и не имела собственных мощностей? Не было ли это решение принято "по звонку сверху", учитывая, что ранее подрядчик ООО "Криворожское Промэнерго" был связан с людьми из "Слуги народа"? Может быть, следствию следовало бы обратить внимание и на этот аспект, а не ограничиваться лишь фигурой директора фирмы, который в этой схеме мог сыграть роль удобного "стрелочника"?

Вторая системная дыра — сугубо "бумажный" комплайенс и отсутствие реальных физических проверок относительно наличия ресурсов у подрядчиков. Даже если бы фирма принадлежала кому-то условно "знакомому" — ключевой вопрос в том, могла ли она физически выполнить оборонные работы. Но служба безопасности и закупщики "Укрэнерго", похоже, просто приняли на веру обычные сканы справок о якобы наличии техники, базы и квалифицированных рабочих, после чего еще и переслали эти бумаги в ЕБРР, как подтверждение возможностей ООО "Криворожское Промэнерго".

Однако, когда речь идет о подрядах на защиту критической инфраструктуры под прицелом российских дронов и ракет, проверка точно не должна ограничиваться мониторингом копий в офисе.

Что мешало представителям "Укрэнерго" банально выехать на базу подрядчика перед подписанием прямого соглашения на почти 90 миллионов и воочию убедиться, есть ли у ООО "Криворожское Промэнерго" хотя бы один живой трактор и строительная бригада или вся его мощность существует только на бумаге? Госкомпания, похоже, выбрала слепую веру в справки — и заплатила за это сорванной защитой стратегического объекта.

Третий системный провал — откровенное игнорирование "Укрэнерго" собственных "красных флажков" в работе с банками. Здесь компания годами наступает на те же грабли, принимая бумажные гарантии от АО "Банк Альянс" (акционер — Александр Сосис, экс-председатель правления — объявленная в розыск НАБУ Юлия Фролова).

И речь не только о так называемом "деле Кудрицкого", которое как раз рассматривалось судом практически в момент заключения контракта относительно "Прогрессовки".

Еще в 2019-2022 годах "Укрэнерго" попало в ловушку на 716 млн грн по делу трейдера ООО "Юнайтед Энерджи" (из группы Игоря Коломойского и бизнесмена Михаила Кипермана), где гарантом выступал именно "Банк Альянс". Напомним, этот банк годами блокировал выплаты в судах в аналогичной ситуации, когда контрагент не рассчитался с "Укрэнерго". Более того, "Банк Альянс" официально числился на сайте "Укрэнерго" в реестре банков-неплательщиков еще с марта 2022 года.

Несмотря на это, осенью 2024-го менеджмент госкомпании без колебаний принял от этого же банка гарантию на 68 миллионов, подкрепленную формальным поручительством фирмы ООО "Стройсервис-Днепр", которая уж очень напоминает "пустышку" и сегодня даже не имеет средств, чтобы оплатить судебный сбор.

Кстати, объяснение, почему банк принял такую "декорацию" для финмониторинга, может быть достаточно простым, если предположить, что и банкиры, и подрядчик, и поручитель, вероятно, рассчитывали на старый сценарий "Юнайтед Энерджи". Сценарий, где подрядчик и не собирался ничего делать, а банк, получив свои 13,6 миллиона гривен "покрытия" как мгновенный куш, годами мог бы обжаловать гарантию через встречные судебные тяжбы, пока инфляция ее не обесценит.

От такого сценария "Укрэнерго" в конце концов спасли решения Верховного Суда, которые ввели в отношении банковских гарантий принцип "сперва плати, потом доказывай". В частности, в феврале 2025 года ВС окончательно закрыл последнюю лазейку с блокировкой выплат по банковской гарантии через решения об обеспечении иска, постановив: гарантийное обязательство банка перед государственным заказчиком должно быть выполнено при любых условиях, а все дальнейшие судебные споры стороны должны разрешать уже после фактического перечисления средств.

Но, несмотря на то, что "Укрэнерго" в конце концов получило свои деньги, факт остается фактом — сначала компания согласилась на гарантию от банка из собственного "черного списка".

Кто ответит за проваленный проект защиты подстанции?

В итоге есть очередной показательный кейс, где коммерческие интересы отдельных игроков и кулуарные процедуры без открытых конкурсов оказались выше энергетической безопасности региона. Формально государство вернуло свои 67,9 миллиона гривен аванса.

Однако защита стратегической подстанции в Николаевской области так и не была построена в определенные сроки, а в кабинетах "Укрэнерго", где визировали этот контракт, виновных традиционно нет. И, что хуже всего, их похоже и не ищут.

В настоящее время в уголовном производстве, где расследуется растрата средств на защиту "Прогрессовки", до сих пор продолжаются процедуры изъятия и ареста имущества. Впрочем, судя по судебным постановлениям, они касаются только руководства и совладельцев ООО "Криворожское Промэнерго". Упоминаний об обысках у должностных лиц "Укрэнерго" по этому делу редакции найти не удалось.

А это в свою очередь может означать, что по завершении будем иметь дело об очередном "козле отпущения", на которого спишут все грехи, тогда как система ручного распределения оборонных миллиардов и бумажного комплаенса будет работать дальше без изменений.

"Телеграф" намерен не упускать это дело из виду, и обязательно поинтересуется как в самом "Укрэнерго", так и в других привлеченных государственных структурах и правоохранительных органах: какие выводы сделаны из этого кейса, кто именно из чиновников энергокомпании завизировал этот рискованный контракт без конкурса, получили ли юридическую оценку действия банка, который выдал гарантию под сомнительное поручительство. Не переключайтесь.