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Страсти с "Карфагеном" набирают обороты. Скандал вокруг операции НАБУ и САП давно вышел за пределы обычного антикоррупционного расследования, а почти шестичасовые показания генерала СБУ Сергея Дуки на парламентской ВСК только добавили вопросов к руководству антикоррупционных органов.

Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний, комментируя ситуацию вокруг операции "Карфаген" и общественную дискуссию о деятельности НАБУ и САП.

По мнению эксперта, главная проблема заключается в двойных стандартах, когда одних должностных лиц требуют немедленно привлечь к ответственности, а других пытаются защитить от каких-либо неудобных вопросов: "Коррупция не может быть "правильной" или "неправильной" в зависимости от того, кто именно оказался в центре скандала — Миндич, Ермак, Галущенко или руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко".

Загородний считает, что часть медиа и антикоррупционных активистов, годами требовавших прозрачности от других государственных структур, теперь фактически пытаются ограничить критику руководства НАБУ и САП: "В то же время требовать ответов от антикоррупционных органов — такое же право общества, как требовать их от прокуратуры, СБУ или правительства. И те, кто задает вопросы Кривоносу и Клименко, имеют не меньше оснований называться борцами с коррупцией".

Он подчеркнул, что, по его мнению, под прикрытием борьбы с коррупцией в Украине может проходить масштабная кампания по дискредитации государственных институций.

"Поэтому главная задача сегодня — не спасать репутацию отдельных руководителей НАБУ и САП, а обеспечить одинаковую ответственность всех должностных лиц перед законом. Ведь спасать нужно государственные институты от коррупционеров, а не прятать возможных коррупционеров за табличками с названиями государственных ведомств", — подчеркнул Загородний.