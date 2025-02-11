Забудьте о кофе. Сколько можно накопить, если ежедневно откладывать 50 грн

Можно ли таким способом собрать более 1000 долларов

Ежедневно украинцы тратят средства, с первого взгляда, на нужные вещи, например на кофе в кафе перед работой. Но если сэкономить на этом и в течение определенного периода откладывать средства, то "под матрасом" соберется кругленькая сумма.

Возьмем, например, 50 гривен за одну порцию кофе. По состоянию на 11 февраля 2025 года это равняется 1,2 доллара, согласно данным "Минфин".

Если ежедневно в течение одного месяца "забывать" о 50 гривен, то есть 1,2 доллара, и откладывать их, то за 30 дней можно собрать 1500 гривен, что примерно равняется 36,06 доллара, согласно курсу валют.

В случае, если не пить кофе в кафе полгода, то украинец может сэкономить 9000 гривен, то есть 216,35 доллара. В свою очередь за год сумма составит 18000 гривен, а именно 432,69 доллара. А за 5 лет можно собрать 90000 гривен, что равняется 2163,46 доллара.

Следовательно, если сэкономить на утреннем кофе, то через определенный период времени можно обнаружить достаточно большую сумму.

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