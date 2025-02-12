Если бы купили 1000 долларов и не тратили. Сколько заработка могли бы получить в 2025
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Таким способом можно собрать кругленькую сумму
Валютные колебания могут приносить прибыль тем, кто покупает в удачный момент. Если держать ее определенное время, а потом сходить в обменник, то разница между суммами точно будет.
Представим, что украинец купил 1000 долларов в 2015 году по курсу в 16,30 гривны. Как изменились показатели в 2025 году и сколько бы человек получил пассивного дохода, разбирался "Телеграф".
Согласно архивным данным "Минфин", по состоянию на 1 января 2025 года в Украине 1000 долларов "стоили" 16 306 гривен, согласно курсу покупки в 16,3060 гривны.
Если эти 1000 долларов продержать в шкафу 10 лет и решить обменять их в январе 2025 года, то на руки можно получить 42450 гривен, по курсу в 42,4500 гривны.
Разница между этими суммами существенная — 26144 гривен. Однако рано радоваться, ведь в Украине продолжается инфляция, которая съедает часть суммы. Из-за регулярного роста цен на товары и услуги в стране происходит падение покупательной способности, поэтому большинство людей вынуждены все больше тратить ранее сэкономленные деньги.
Ранее "Телеграф" писал о том, сколько можно накопить, если ежедневно откладывать по 50 гривен.