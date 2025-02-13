Неплохой стимул. Можно ли насобирать на ноутбук, если бросить курить на год

В год из кармана украинца вылетает в среднем почти 38 тысяч гривен

Если ежедневно не пить кофе и откладывать по 50 гривен "под матрас", то за год сумма сбережений составит чуть более 400 долларов. Однако за этот срок можно собрать более 1000 долларов, если бросить курить

Какая сумма будет, если ежедневно в течение месяца, полугода или года не покупать сигареты, разбирался "Телеграф". В основном, люди, которые уже давно курят, за сутки выкуривают целую пачку, то есть за месяц (30 дней) получается 30 пачек.

Согласно архивным данным "Минфин", в декабре 2024 года сигареты с фильтром отечественных марок стоили 92,62 гривны (20 шт), сигареты с фильтром медиум класса стояли с ценой в 101,80 гривен (20 шт), а сигареты с фильтром премиум класса — 118,69 гривны (20 шт). Округлим эти суммы до 93, 102 и 119 соответственно.

Если не покупать сигареты за 93 гривен ежедневно в течение месяца, то можно собрать до 2790 гривен, за 102 гривны — 3060 гривен, а за 119 гривен — 3570 гривен.

За шесть месяцев экономии на пачках сигарет с фильтром отечественных марок украинец получит 16 752 гривен, на сигаретах с фильтром медиум класса – 18 360 гривен, а на сигаретах с фильтром премиум класса – 21 420 гривен.

Между тем , один год экономии принесет 33 504 гривен (793,90 долларов — согласно курсу доллара на 13 февраля 2025), если не покупать ежедневно сигареты по 93 гривны, 36 720 гривен (870,14 доллара), если не брать пачку за 102 гривны и 42 840 гривен (1015,17 доллара) — 20 штук по 119 гривен.

За 42840 гривен можно приобрести ноутбук. Актуальные цены и модели были взяты из "Comfy".

Напомним, ранее Телеграф писал о том, сколько можно было получить "плюсом", если продержали доллары с 2015 года и обменяли их в 2025.