Сколько выгоды будет со 100 долларов, если купить их в обменнике, а продать в банке

Украинец точно сможет на этом заработать

Украинцы могут получить дополнительный доход не только с помощью депозитных счетов, но и при обмене валют. Для этого нужно найти самый выгодный курс продажи и покупки.

"Телеграф" решил проанализировать, сколько, вероятно, заработка будет у украинца, который в один день купил доллары в обменнике и продал их в банке. Для этого использовали актуальные данные о курсах долларов в "Минфине".

Сейчас, 7 апреля 2025 года, курс продажи доллара составляет 40,95 гривны. Соответственно 100 долларов "стоят" 4095 гривен.

Если со 100 долларами прийти и обменять их в банке в тот же день по курсу в, например 40,730 гривен, как предлагает "Приватбанк", то украинец получит 4073 гривны на руки.

Разница между этими суммами составила 22 гривны, то есть лицо вышло в "плюс". Но заметьте, что курсы в обменниках и банках различаются, поэтому суммы при продаже и покупке американской валюты также будут другими.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно собирать 100 долларов, если ваш зароботок минимален.