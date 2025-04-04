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Собрать 100 долларов, если доход минимальный. Сколько это займет времени

Автор
Марина Бондаренко
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За сколько можно собрать сотню долларов
За сколько можно собрать сотню долларов. Фото Колаж Телеграфу

Более 4 тыс. грн можно насобирать, даже если доход украинца всего 5 тыс. грн

Путем экономии или отложений через некоторое время можно собрать н-сумму валюты. Накопить удастся, даже если доход мизерный, но для этого нужно достаточно много времени.

Сколько дней нужно откладывать и в какой сумме, чтобы украинец, зарплата которого всего 5 тысяч гривен, насобирал 100 долларов, разбирался "Телеграф". Согласно актуальному курсу продажи наличного доллара в "Минфине" в 41,15 гривны, 100 долларов сейчас равны 4115 гривнам.

Итак, чтобы накопить эту сумму с минимальным доходом, можно ежедневно откладывать по 5 гривен. За месяц получается 150 гривен, если 30 дней. За год 1800 гривен, за 2 года и 3 месяца — 4115 гривен.

Сумму отложений можно увеличить до 10 гривен. Тогда копить придется меньше — год и почти 2 месяца.

Есть еще один вариант — по 15 гривен в день. В таком случае 100 долларов накопятся в течение 9 месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько смогут заработать украинцы, которые положили на годовой депозит 100 долларов. Мы узнали, что их доход точно вырастет.

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#Доллар #Курс #Курс валют #Курс доллара