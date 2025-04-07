Скільки вигоди буде зі 100 доларів, якщо купити їх в обміннику, а продати в банку

Українець точно зможе на цьому заробити

Українці можуть отримати додатковий дохід не лише за допомогою депозитних рахунків, а й під час обміну валют. Для цього потрібно найти найвигідніший курс продажу та купівлі.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, скільки, ймовірно, заробітку буде в українця, який в один день купив долари в обміннику та продав їх у банку. Для цього використали актуальні дані про курси доларів в "Мінфін".

Наразі, 7 квітня 2025 року, курс продажу долара складає 40,95 гривні. Відповідно 100 доларів "коштують" 4095 гривень.

Якщо зі 100 доларами прийти й обміняти їх в банку того ж дня по курсу в, наприклад 40,730 гривень, як пропонує "Приватбанк", то українець отримає 4073 гривні на руки.

Різниця між цими сумами склала 22 гривні, тобто особа вийшла в "плюс". Але зауважте, що курси в обмінниках та банках різняться, тому суми під час продажу та купівлі американської валюти також будуть інакшими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно збирати 100 доларів, якщо ваш заробіток мінімальний.