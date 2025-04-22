На різниці курсу можна заробити 50 доларів вже зараз: як це зробити

Якщо у 2025 продати 100 доларів, які були куплені у 2015, то на обміні можна заробити майже 2400 грн

Курс долара в Україні продовжує коливатись. Якщо слідкувати за ним та вчасно купувати чи обмінювати валюту, то можна отримати додатковий дохід.

Українець за один день може заробити до 60 доларів з обміну долара. Кому, ймовірно, пощастить у квітні 2025 році, розповів "Телеграф".

Згідно з архівними даними щодо курсу долара у "Мінфін", заробити на коливаннях показників можуть ті, що купили сотню у лютому 2015 року за "ціною" в 1701 гривню в банках та протримали її значний період часу, а саме 10 років. Адже, при продажі долара у квітні 2025 року українець зможе отримати 4097,5 гривень.

Тобто, різниця між цими сумами складає 2396,5 гривень. Якщо переводити в долари, то це близько 57,61, відповідно до актуального курсу продажу долара в банках в 41,60 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи отримав би українець додатковий заробіток, якщо вирішив у квітні 2025 року обміняти долари, що зберігав з початку поточного року. Аби дізнатись це, ми звернулись до архівних даних щодо курсу долара в "Мінфін".