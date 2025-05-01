Без него борщ не сваришь: популярный овощ падает в цене

Несмотря на то, что цены уже снизились, аналитики прогнозируют, что они продолжат падать

Цены на прошлогоднюю белокочанную капусту в Украине на этой неделе резко снизились. Падение стоимости этого овоща на рынке связано с ухудшением его качества в результате длительного хранения, а также из-за низкого спроса.

Как сообщили аналитики "EastFruit", рынок испытывает давление и со стороны избытка предложения, поскольку многие фермеры сталкиваются с трудностями реализации продукции.

Так, недавно цены на капусту достигали 52 грн/кг, однако сегодня цена уже не превышает 40-48 грн/кг, что на 10% ниже по сравнению с предыдущим периодом. Снижение стоимости продукта для борща является реакцией на низкий спрос и проблемы с реализацией на рынке. В то же время стоимость прошлогодней капусты в Украине на сегодняшний день в среднем остается в 6,4 раза выше цены аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на то, что цены уже снизились, аналитики прогнозируют, что они продолжат падать. Это происходит из-за того, что фермеры не могут продать продукцию, а на рынке появляется больше ранних овощей. В ближайшие недели новый урожай только увеличит предложение, которое будет еще больше давить на цены.

Фермеры пытаются продать старую капусту, чтобы освободить место нового урожая. Поскольку спрос на овощи — низкий, а экономика — нестабильна, многие аграрии испытывают трудности с продажей продукции, что может привести к дальнейшему снижению цен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине возможно существенное повышение цен на продукты, в частности овощи и фрукты, из-за апрельских заморозков. Утрата урожая связана не только с повреждениями во время цветения, но и с риском распространения болезней на растениях.