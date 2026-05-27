Пуртова вынесла в Раду вопрос лечения военных с травмами глаз

Необходимо изменение алгоритмов оказания помощи бойцам

Народный депутат "Слуги народа" Анна Пуртова вынесла на трибуну Верховной Рады проблему с лечением раненых военных с травмами глаз. В ходе заседания она заявила о системном сбое в маршрутах лечения пациентов.

Таким образом, вместо того, чтобы вовремя доставить военных в профильные офтальмологи, их неделями и месяцами перевозят между больницами разных городов. Пуртова привела конкретный случай: военного с тяжелой травмой глаз полтора месяца возили по четырем городам — Харькову, Киеву, Львову и Черновцам.

Левый глаз был потерян раньше, правые врачи имели шанс спасти. На прошлой неделе медики констатировали — шансов нет. Депутат сообщила, что после ее публикации в соцсетях получила сотни сообщений с аналогичными историями из разных регионов Украины.

Анна Пуртова предложила два шага решения проблемы:

провести срочное межведомственное совещание по Минздраву, НСЗУ и Командованию медицинских сил, пересмотреть маршруты лечения тяжелораненых, прежде всего по офтальмологии

создать межфракционную депутатскую группу "Помощь раненым защитникам" и совместно с Минздравом и НCЗУ провести рейд по гражданским больницам и госпиталам

Также депутат обратила внимание на то, что раненые военные продолжают самостоятельно покупать обезболивающие, перевязочные материалы, а ее благотворительный фонд оплачивает закупку роговицы для пересадки.

"Раненые военные не должны просить их вылечить или платить за что-то. Мы им должны всем оказывать должное лечение и поддержку", — заявила Пуртова с трибуны.