Как космический объект: уникальный уличный туалет есть в Днепре (фото)

Наталья Граковская
Туалет на Успенской площади
Туалет на Успенской площади.

Общественный туалет скрытый за нетипичной "чешуйчатой" оболочкой

На Успенской площади в Днепре стоит общественная уборная, которая удивляет своим внешним видом. Округлый купол сооружения напоминает одновременно и космический объект, и ананас, и яйцо дракона.

Фото необычного туалета поделилась в Threads пользовательница с ником oljasnoopy.

Уборную установили во время реконструкции сквера на Успенской площади, которую начали еще в 2021 году. Из-за полномасштабной войны работы приостановили, а обновленный сквер открыли в конце 2023 года. Тогда днепряне и увидели впервые необычный туалет.

Модуль туалета выполнен из нержавеющей стали и является антивандальным. Верхняя конструкция также создана из нержавеющей стали в форме покрытого чешуей купола.

За нетипичной оболочкой скрывается вполне современное обустройство. Среди оборудования есть писсуар, унитаз, рукомойник с бесконтактной подачей воды и мыла, сушилка для рук. Вся сантехника и дозаторы работают на датчиках движения. Для людей с инвалидностью предусмотрены поручни, а для родителей с младенцами — пеленальный столик.

Дверь блокируется автоматически после входа. Выйти можно, нажав кнопку у двери. Посещение туалета бесплатно и ограничено 15 минутами.

