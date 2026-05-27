Почему график работы "Сильпо" отличается в разных городах: сеть раскрыла правду и рассказала о планах

Графики работы супермаркетов сети "Сильпо" могут существенно отличаться в зависимости от региона. Разница может составлять несколько часов.

О причинах различия графиков рассказал представитель сети в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". Стоит отметить, что в настоящее время, согласно данным из открытых источников, в Днепре супермаркеты "Сильпо" закрываются в среднем на час раньше, чем в Киеве (22:00, 22:30 против 23:00, 00:00).

График работы Сильпо в Киеве

График работы Сильпо в Днепре

Еще раньше магазины закрываются в Запорожье — в 21:30, 22:00.

График работы Сильпо в Запорожье

По словам представителя сети, причиной таких различий является географическое положение.

"Магазины на востоке обычно работают до 22:00, 22:30. Сейчас график такой, и изменения не планируются", — объяснил сотрудник.

Кроме того в сети заявили, что пока также не планируют возвращаться к круглосуточному формату работы отдельных магазинов даже в удаленных от фронта городах, таких как Ужгород.

