Война еще 10 лет? На Западе и в Украине "спорят" о том, когда наступит мир

То, сколько будет длиться горячая фаза противостояния, зависит от нескольких факторов

В публичном пространстве появляются новые оценки и прогнозы о сроках завершения войны в Украине. Некоторые уверены в "затяжном конфликте", который растянется еще на десятилетие, другие же называют более щадящие сроки.

"Телеграф" собрал комментарии западных и украинских политиков, журналистов и официальных лиц о возможной продолжительности войны. Отметим, что их мнения по данному вопросу расходятся.

Сообщения о затяжной войне в ОП назвали "вбросом"

Еженедельный англоязычный новостной журнал The Economist заявляет, что Украина готовится воевать еще 2-3 года.

"Владимир Зеленский склоняется к идее продолжительной войны, поскольку растет уверенность в том, что Россия с ее горящими нефтеперерабатывающими заводами, застоем в экономике и ворчанием элит становится все более нестабильной", — заявляется в материале.

Кроме того, ссылаясь на якобы правительственные источники The Economist пишет, что "Зеленский приказал готовиться к еще двум-трем годам войны. Нет убедительной причины, почему Украина не может продолжать воевать так долго".

Однако советник президента Дмитрий Литвин в комментарии журналистам заявил, что эта информация не является правдивой.

"Да это же тот самый вброс, который уже был. Может, людям нужно было что-то использовать, как носитель для других месседжей в этом тексте о том, как "все плохо". Только вот на встрече с фракцией президент говорил, что нужно сфокусироваться на полгода до ноября, этот срок есть", — сказал он журналистам.

Западные СМИ не отражают реальных сроков войны

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко в своем Telegram-канале пишет, что независимо от того, когда завершится активная фаза, Украина всегда теперь должна быть готова к войне, пока существует Россия. А главным фундаментом украинской государственности теперь всегда будут Силы обороны.

По его мнению, сообщения западных СМИ о возможных сроках окончания войны не отражают реальной сложности ситуации.

"Война ведется сегодня в нескольких формах – это фронт, когнитивная война, киберпространство, демографическая составляющая. И в случае остановки фронта нет гарантий, что прекратится противостояние в других измерениях. Поэтому разного рода "инсайды" западных медиа со сроками войны являются не более чем громкими заголовками, далекими от реальности", — говорится в сообщении.

При этом Коваленко акцентирует, что активная фаза на фронте не сможет продолжаться еще много лет – на это есть ряд причин:

экономические и человеческие потери России

остановка наступления врага

обрезанная логистика россиян

Эти факторы, по мнению Андрея Коваленко, заставят Россию остановиться. Но следует учесть, что страна-агрессор, если она остается государством в нынешнем виде, не прекратит вести когнитивную и кибервойну, не прекратит планирование диверсий, не отменит собственные планы изгнать украинское население с территории Украины разными способами.

"Надо просто перестать воспринимать войну в той форме, какой она не есть. Классический фронт остановится, рано или поздно активная фаза завершится, многие вернутся к мирной жизни. Но другие формы войны будут сохранены. Или же Россия развалится, государство будет иметь другую форму и изменит свои внешние цели по отношению к нам. Но для такого сценария может потребоваться много лет", — подытожил он.

Война до 2030 года?

Народный депутат фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу в программе "Суперпозиція" напоминает, что помимо положительных прогнозов, были и прогнозы об продолжении войны до 2028 или даже до 2030 года.

"И видя, как мы ведем себя — как жертва агрессии, и как наши партнеры ведут себя, я пока не вижу признаков того, что цивилизованный мир сможет заставить россиян остановиться и принять те условия, которые более менее будут приемлемы для нас. У нас ведь тоже есть "красные линии". По большому счету, "красными линиями" должны были бы быть границы 1991 года. И это понятно с точки зрения украинцев. Но если говорить более реалистично, мне не кажется, что сейчас россияне готовы идти на какие-то компромиссы, на которые Украина может согласиться", — объясняет депутат.

По его мнению, пока нет признаков того, что весь цивилизованный мир может объединить усилия и помочь Украине поставить страну-агрессора на место.

Еще 10 лет?

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала свой прогноз насчет сроков окончания войны в Украине. По ее мнению, мир не наступит в ближайшее время или даже в ближайшие годы.

Политик ставит аж десять лет до завершения войны. Об этом говорится в отрывке из видео общения Меркель с журналистами, которое опубликовало Clash Report.

"Через десять лет война в Украине, надеюсь, уже закончится, причем так, что Украина будет самостоятельным, свободным, суверенным государством", — высказалась немецкий политик.

Важно добавить штрих к портрету данной персоны. Осень 2025 года в материале немецкого еженедельника Spiegel говорилось о том, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель содействовала российским военным в освоении современных методов ведения боя еще до вторжения России в Украину в 2014 году. В то время оборонный концерн Rheinmetall разрабатывал для российской армии симуляторы, программное обеспечение и оборудование, рассчитывая получить контракт на сумму около 1 миллиарда евро.

При поддержке правительства Меркель планировалось создание сети учебных центров в России, построенных по образцу немецкого полигона Альтмарк, где проводились учения с имитацией современных боевых действий. Эти центры должны были повысить боеспособность российских войск и подготовить их к новым типам военных операций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Портников прокомментировал заявление Зеленского о возможном завершении горячей фазы войны уже в ноябре 2026 года.