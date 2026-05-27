Фонд есть, денег нет. Что происходит с Соглашением о полезных ископаемых, которое так продвигал Трамп (документы)

Несмотря на запуск механизма, ни одна из сторон пока не внесла средства

Более года назад Украина и США подписали Соглашение по поводу полезных ископаемых о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда с привилегированным доступом к украинским стратегическим ресурсам. Как выяснил "Телеграф", формально механизм уже полностью запущен, однако фактического наполнения фонда до сих пор не произошло.

Что нужно знать:

Украина и США завершили запуск фонда восстановления 23 мая 2025 года

Ни одна из сторон пока не перечисляла средства в фонд

Данные о месторождениях, лицензиях и финансовых расчетах засекретили

Известно о первом конкурсе на разработку литиевого месторождения

Вопросы "Телеграфа" к чиновникам

Чтобы выяснить реальное состояние выполнения стратегического соглашения, "Телеграф" направил официальные запросы в профильные ведомства (Минэкономики и Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства). Нас интересовали пять конкретных маркеров успеха, которые закладывались в документ:

Создан ли Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления юридически и практически? Какую именно сумму фактических взносов в Партнерство уже сделали стороны (Украина и США)? Сколько прозрачных и подотчетных инвестиций уже удалось привлечь в критические секторы украинской экономики в рамках этой инициативы? Сколько лицензий или спецразрешений на пользование недрами выдано под егідой соглашения, и о каких конкретно месторождениях, участках или минералах идет речь? Делились ли США с Украиной современными технологиями и техникой для добычи полезных ископаемых? Если да — какими именно, если нет — в чем причина?

В ответе на запрос "Телеграфа" в Министерстве экономики сообщили, что Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда восстановления еще 23 мая 2025 года. Напомним, само же соглашение было подписано 30 апреля 2025 года. Настойчивым инициатором этого партнерства выступила администрация Дональда Трампа.

Кроме того, Кабмин уже определил уполномоченных представителей фонда, утвердил механизмы реализации соглашения и порядок внесения украинской доли в фонд. Для этого парламент отдельно принял изменения в Бюджетный кодекс, а правительство — специальный порядок уплаты взносов.

"Представителем Фонда со стороны Украины является Государственное агентство "Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства" (ГЧП)", — подчеркнули в Минэкономики.

Ответ Минэкономики по запросу "Телеграфа"

Государственная организация "Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства" (Агентство ГЧП) сообщила, что никаких средств в Американско-Украинский инвестиционный фонд восстановления пока не перечислили:

"По состоянию на дату предоставления этого ответа перечисление средств с целью осуществления взносов в Партнерство Сторонами не осуществлялось".В то же время, как ранее сообщало издание New York Times, финансовые обязательства США и правительства Украины должны впоследствии довести этот фонд до 150 миллионов долларов."Размещая этот начальный капитал, мы стремимся катализировать инвестиции частного сектора в Украине через инвестиции фонда, чтобы восстановить критически важную инфраструктуру, раскрыть природные ресурсы и обеспечить экономическое процветание", — говорилось в заявлении Конора Коулмана, руководителя отдела инвестиций Международной корпорации финансирования развития США (D.F.C.).

Относительно вопроса о том, делятся ли американцы с нами технологиями, в ответе Агентства ГЧП отмечается, что условиями действующих Соглашений не предусмотрено обязательств по обмену или передаче технологий и техники для добычи полезных ископаемых между сторонами.

То есть, как оказалось, американцы технологиями делиться вообще не обязаны.

Запрашиваемая Вами информация в части детализации конкретных перечней участков недр, потенциальных финансовых расчетов, полученных лицензий и передаваемых технологий относится к категории информации с ограниченным доступом. Согласно статьям 6 и 9 Закона Украины "О доступе к публичной информации" и приказу Агентства от 14.04.2025 № 03/ОД, таким сведениям (включая внутренние рабочие документы Фонда) предоставлен гриф "Для служебного пользования" (ДСК). по ответу Агентства ГЧП "Телеграфа"

Отмечается, что разглашение данных "может нанести вред интересам национальной экономики и международному сотрудничеству, а сама информация напрямую связана с разработкой направлений деятельности Агентства".

Ответ Агентства ГЧП на запрос "Телеграфа"

Первая ласточка уже запущена? Что известно о литиевом месторождении "Добра"

Отметим, летом 2025 года тогда еще первый вице-премьер — Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала о готовности к реализации первых проектов, в частности речь шла о проектах по графиту, литию, титану.

В начале 2026 года стало известно, что определен победитель конкурса на разработку литиевого месторождения "Добрая" в Кировоградской области — консорциум TechMet и The Rock Holdings (через Dobra Lithium Holdings JV, LLC). Речь идет о проекте с минимальным объемом инвестиций $179 млн, из которых:

$12 млн — на геологоразведку и аудит запасов

$167 млн — на запуск добычи и обогащения в случае подтверждения промышленных запасов.

Проект напрямую связан с американско-украинским ресурсным сотрудничеством: 50% доходов государства от месторождения должны направляться в совместный инвестиционный фонд США и Украины, созданный для проектов восстановления и добычи ресурсов.

Справка: Залежи литиевой руды расположены в Добровеличковской общине под полями, на участке более 1700 гектаров. Как отмечает председатель совета старейшин области Николай Сухомлин, Добрянское месторождение — уникальное в Украине, и таких в мире почти нет. Вместе с литием здесь начали находить и другие редкоземельные элементы — скандий, теллур, ниобий, бериллий, проявления титана и урана. По данным Сухомлина, в Кировоградской области находятся крупнейшие залежи лития в Европе, но чтобы определить, какие именно, нужны дополнительные исследования.

Стоит отметить, что "Телеграф" дополнительно проверил текущий статус этого объекта: какой-либо новой информации, деталей или хотя бы каких-то сообщений касательно старта практических или подготовительных работ на месторождении "Добрая" на данный момент нет.

Соглашение под давлением: как США продвигали договоренность

Первые черновики соглашения в начале 2025 года содержали крайне жесткие условия, которые предоставляли бы США чуть ли не полный контроль. Их отклонила украинская сторона. После срыва первых переговоров в феврале 2025 года в Овальном кабинете, Трамп временно заблокировал поставки оружия и обмен разведывательной информацией. Президент США открыто заявлял, что если президент Владимир Зеленский не подпишет документ, у него "будут большие проблемы", и пугал полной остановкой поддержки.

Главный смысл соглашения — любая будущая помощь США (системы ПВО, боеприпасы, техника или программы обучения военных) оценивается в денежном эквиваленте. Эта сумма зачисляется как финансовый взнос (депозит) США в этот совместный фонд. Украина, со своей стороны, обязана внести эквивалентную по стоимости долю в виде 50% доходов от будущих лицензий на добычу полезных ископаемых, нефти или газа.

Именно в день подписания соглашения президент Трамп возобновил военную поддержку и одобрил продажу оружия Украине на сумму 50 миллионов долларов.

