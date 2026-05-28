Большинство выбрасывает это в помойку: как зажигалку превратить в светильник

Главное — внимательно следовать инструкциям, чтобы избежать ошибок

Сломанную или пустую зажигалку обычно просто выбрасывают, но на самом деле из нее можно сделать неожиданно полезную вещь для дома – компактный USB-ночник.

Благодаря полупрозрачному корпусу она мягко рассеивает свет и может использоваться как ночник у кровати, подсветка для рабочего стола или декоративное освещение для компьютера. Как именно из ненужного корпуса получить рабочую минилампу и что для этого нужно рассказали в "los andes142".

Что нужно

Для создания такой минилампы используют пустой корпус зажигалки, небольшой светодиод (3В или 5В), USB-штекер, резистор, паяльник, изоляционные материалы и клей для фиксации элементов.

Как сделать

Сначала зажигалку полностью разбирают и очищают, убирая все внутренние элементы. В корпусе делают отверстие для будущего USB-вывода и готовят пластик, чтобы лучше пропускал свет.

Затем светодиод подключают через резистор к USB-кабелю: красный провод соединяют с плюсом через резистор, черный — с минусом. Все соединения тщательно изолируют во избежание короткого замыкания.

После этого электронную часть вставляют в корпус зажигалки, фиксируют клеем, а разъем USB выводят наружу.

Пример того, как может светить пустая зажигалка. Фото: "los andes142"

Результат

В итоге получается компактная самодельная USB-лампа, которую можно подключать к ноутбуку, павербанку или зарядному устройству. Она дает мягкий свет и превращает ненужную вещь в полезный аксессуар для дома.

