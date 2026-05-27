Гордон и Джим Керри: в сети нашли "тренеров" Верховена в бою с Усиком (видео)

В Интернете со смехом восприняли стиль Верховена, при этом отметив его эффективность

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен (1-1, 0 КО) удивил мир бокса в бою против украинца Александра Усика (25-0, 16 КО). В сети начали искать, откуда "Король кикбоксинга" черпал вдохновение.

Усик досрочно победил Верховена в бою по правилам бокса

В стиле Рико заметили "нотки Гордона"

Сам нидерландец показал, откуда взял стиль на бой с Усиком

В threads считают, что Рико дрался в стиле известного украинского журналиста Дмитрия Гордона. Пользователи отметили, что корявый бокс в исполнении Верховена создал Усику уйму проблем.

Примечательно, что сам Верховен посмеялся над своей необычной стойкой. Он опубликовал в Instagram видео из фильма "Я, снова я и Ирэн", где персонаж Джимма Керри дерется в очень похожем стиле.

Находим вдохновение в неожиданных местах. Рико Верховен

Напомним, Усик в бою с Верховеном успешно защитил свои основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Добавим, что на шоу Усик — Верховен также определился обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе. Им стал кубинский гигант Фрэнк Санчес, которому удалось нокаутировать непобедимого американца.