Одна категория украинцев будет иметь пенсию в 17 тысяч при средней зарплате

При зарплате в 24 тысячи они могут получать пенсии в более 17 тысяч гривен

Пенсионеры в Украине могут работать до 70 лет на государственных должностях. Сумма их выплат должна составлять 60% от заработной платы.

Какой точно ожидается их выплата в 2025 году, при какой минимальной зарплате они смогут получать максимальные пенсии, в каком возрасте они будут выходить на отдых и сколько нужно стажа, разбирался "Телеграф". В этом помог пенсионный калькулятор.

Госслужащие могут выйти на пенсию в 2025 году в 62 года, когда пенсионный возраст у других украинцев на общих условиях составляет 60 лет.

Максимальную выплату в 17 690 гривен они смогут получать при условии, когда их зарплата составляет не менее 23 тысяч гривен.

Заметьте, что выплата не будет меняться в зависимости от возраста выхода на пенсию и количества страхового стажа. В то же время для выхода на пенсию им нужно наработать минимум 35 лет стажа, где 20 лет — работа госслужащим.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев сможет получить значительную десятикратную выплату после выхода на отдых в 2025 году.