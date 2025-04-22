Сразу 10-кратная пенсия после выхода на отдых. Кто из украинцев получит значительную выплату
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Украинцам отдельных должностей на пенсии предусмотрена денежная помощь
Некоторые украинцы, в частности педагогические работники, после выхода на пенсию смогут получить помощь в размере десяти месячных пенсионных выплат.
Такую выплату будут предоставлять только после оформления пенсии. Об этом говорится в Законе Украины "О пенсионном обеспечении" и Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Согласно данным, на 10-кратную выплату пенсий имеют право лица, которые работали на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет и оформляют выплату по возрасту. Однако этого мало. Они еще должны иметь соответствующий страховой стаж, который для мужчин составляет 35 лет, а для женщин — 30 лет.
Какие работники получат такую помощь
10-кратную выплату ожидают работники:
- общеобразовательных школ, военных общеобразовательных учреждений, музыкальных и художественных школ;
- межшкольных учебно-производственных комбинатов;
- детских домов, детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний, детских приемных пунктов и приемников-распределителей для несовершеннолетних, логопедических пунктов и стационаров, школы-клиники;
- высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведений;
- дошкольных учебных заведений всех типов;
- внешкольных учебных заведений и тому подобное.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой пенсии ожидать украинцу, если он получает всего 5 тысяч зарплаты.