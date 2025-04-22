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Сразу 10-кратная пенсия после выхода на отдых. Кто из украинцев получит значительную выплату

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Пенсия в 2025 Новость обновлена 22 апреля 2025, 15:25
Пенсия в 2025. Фото Открытые источники

Украинцам отдельных должностей на пенсии предусмотрена денежная помощь

Некоторые украинцы, в частности педагогические работники, после выхода на пенсию смогут получить помощь в размере десяти месячных пенсионных выплат.

Такую выплату будут предоставлять только после оформления пенсии. Об этом говорится в Законе Украины "О пенсионном обеспечении" и Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно данным, на 10-кратную выплату пенсий имеют право лица, которые работали на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет и оформляют выплату по возрасту. Однако этого мало. Они еще должны иметь соответствующий страховой стаж, который для мужчин составляет 35 лет, а для женщин — 30 лет.

Какие работники получат такую помощь

10-кратную выплату ожидают работники:

  • общеобразовательных школ, военных общеобразовательных учреждений, музыкальных и художественных школ;
  • межшкольных учебно-производственных комбинатов;
  • детских домов, детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний, детских приемных пунктов и приемников-распределителей для несовершеннолетних, логопедических пунктов и стационаров, школы-клиники;
  • высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведений;
  • дошкольных учебных заведений всех типов;
  • внешкольных учебных заведений и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой пенсии ожидать украинцу, если он получает всего 5 тысяч зарплаты.

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