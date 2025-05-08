Одна категорія українців матиме пенсію в 17 тисяч при середній зарплаті

При зарплаті в 24 тисячі вони можуть отримувати пенсії в понад 17 тисяч гривень

Пенсіонери в Україні можуть працювати до 70 років на державних посадах. Сума їх виплат має бути 60% від заробітної плати.

Якою точно очікується їх виплата у 2025 році, при якій мінімальній зарплаті вони зможуть отримувати максимальні пенсії, в якому віці вони виходитимуть на відпочинок та скільки потрібно стажу, розбирався "Телеграф". У цьому допоміг пенсійний калькулятор.

Тож, держслужбовці можуть вийти на пенсію у 2025 році в 62 роки, коли пенсійний вік в інших українців на загальних умовах складає 60 років.

Максимальну виплату в 17 690 гривень вони зможуть отримувати за умови, коли їх зарплата складає не менше 23 тисяч гривень.

Зауважте, що виплата не змінюватиметься залежно від віку виходу на пенсію та кількості страхового стажу. Водночас для виходу на пенсію їм потрібно напрацювати мінімум 35 років стажу, де 20 років — робота держслужбовцем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців зможе отримати значну десятикратну виплату після виходу на відпочинок у 2025 році.