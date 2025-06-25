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В год на это вы тратите до 9 тысяч. Как быстро сэкономить

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Экономия на подписках Новость обновлена 25 июня 2025, 11:47
Экономия на подписках. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот расход является мелким, но за год забирает до 9 тысяч из кошелька

Ежемесячно мы тратим, кажется, незначительные суммы на разные мелочи, в частности на перекусы в кафе или ресторане или подписки на различные цифровые сервисы — Spotify, YouTube, Netflix и тому подобное.

Такие подписки часто покупаются по привычке, но остаются неиспользованными и превращаются в лишние расходы. "Телеграф" посчитал, сколько за месяц и год можно сэкономить без них.

Сколько стоят популярные премиум подписки:

  • Spotify Premium: от 4,99 доллара, что при курсе покупки наличного доллара 41,69 ₴ (на 25 июня 2025 года) составляет примерно 209 гривен;
  • YouTube Premium: от 2,4 доллара, то есть около 100 гривен;
  • Netflix: от 4,99 евро, что при курсе покупки наличного евро в 48,15 гривны составляет почти 240 гривен;
  • PlayStation Plus: от 4,6 доллара или примерно 192 гривен.
Подписки на Spotify и YouTube
Премиум подписки на популярные цифровые сервисы

Общая сумма ненужных расходов: 209 гривен (Spotify) + 100 гривен (YouTube) + 240 гривен (Netflix) + 192 гривен (PlayStation) равна 741 гривне ежемесячно.

Это конечно немного, но за год эта сумма увеличивается до 8892 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, о чем следует забыть, чтобы купить MacBook уже меньше чем за год.

Теги:
#YouTube #Spotify #Накопление #Подписки