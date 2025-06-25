В год на это вы тратите до 9 тысяч. Как быстро сэкономить

Этот расход является мелким, но за год забирает до 9 тысяч из кошелька

Ежемесячно мы тратим, кажется, незначительные суммы на разные мелочи, в частности на перекусы в кафе или ресторане или подписки на различные цифровые сервисы — Spotify, YouTube, Netflix и тому подобное.

Такие подписки часто покупаются по привычке, но остаются неиспользованными и превращаются в лишние расходы. "Телеграф" посчитал, сколько за месяц и год можно сэкономить без них.

Сколько стоят популярные премиум подписки:

Spotify Premium: от 4,99 доллара, что при курсе покупки наличного доллара 41,69 ₴ (на 25 июня 2025 года) составляет примерно 209 гривен;

YouTube Premium: от 2,4 доллара, то есть около 100 гривен;

Netflix: от 4,99 евро, что при курсе покупки наличного евро в 48,15 гривны составляет почти 240 гривен;

PlayStation Plus: от 4,6 доллара или примерно 192 гривен.

Премиум подписки на популярные цифровые сервисы

Общая сумма ненужных расходов: 209 гривен (Spotify) + 100 гривен (YouTube) + 240 гривен (Netflix) + 192 гривен (PlayStation) равна 741 гривне ежемесячно.

Это конечно немного, но за год эта сумма увеличивается до 8892 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, о чем следует забыть, чтобы купить MacBook уже меньше чем за год.