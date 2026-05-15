Ваш кухонный стол уже просится на свалку: что будет в тренде в 2026 году

Пора забыть об острых углах

Традиционные массивные обеденные столы постепенно становятся антитрендом. Их вытеснят более практичные решения, которые лучше соответствуют современному темпу жизни.

Об этом пишет okdiario.

Почему стол становится лишним в вашем доме

в современных квартирах-студиях массивный стол, который используется только ежедневно, забирает слишком много полезной площади. Изменение образа жизни: большинство людей сегодня предпочитают быстрые завтраки или перекусы во время работы за ноутбуком, для чего классический стол не всегда удобен.

Кухонный стол

Главный заменитель – многофункциональный остров

Наиболее элегантной и практичной альтернативой станет кухонный остров-трансформер. Он выполняет сразу три роли:

Рабочая поверхность для приготовления пищи. Обеденная зона (благодаря удлиненным столешницам). Место хранения (дополнительные ящики под островом).

Уникальный дизайн кухни с островом. Фото — kitchen

Трендовые материалы и формы

В 2026 году в моде будут округлые формы без острых углов, натуральный камень, матовый микроцемент и текстурное дерево. Для тех, кому важно сохранить пространство, идеальным решением станут консольные столы, крепящиеся непосредственно к стене.

Консольные столы

