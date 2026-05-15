Можно обойтись без кастрюли: как каждый раз получать идеально сваренные яйца

Марина Бондаренко
Простой кухонный лайфхак для варки яиц. Фото Коллаж "Телеграфа"

Просто возьмите другой кухонный прибор

Яйца можно приготовить на пару, например, в рисоварке. Такой способ позволяет получить равномерно сваренные яйца с нежными белками и без трещин на скорлупе.

Главное преимущество такого способа — деликатная термообработка. В отличие от варки в воде, яйца не ударяются друг о друга и не трескаются, поэтому имеют более аккуратный вид после приготовления, как пояснили в "TastingTable".

Рисоварка работает как компактная пароварка: вода нагревается, образуется стабильный пар, равномерно готовящий продукт. Достаточно налить небольшое количество воды, положить яйца в корзину для пара и включить устройство. В среднем процесс занимает около 20 минут.

Как идеально приготовить вареные яйца
Яйца готовятся на пару в пароварке. Фото: сгенерированное ИИ

Как дополнительный вариант, во время приготовления можно одновременно готовить рис – он успевает пропариться вместе с яйцами и становится готовой основой для блюда.

