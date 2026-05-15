Лунный календарь огородника: что и когда нужно успеть посеять в мае

Осталось всего 7 благоприятных дней для посадок в мае

Половина мая уже позади, а капризная весна 2026 продолжает "радовать" сюрпризами: то холодно, то жарко, то сухо, то льет и топит. Многие огородники просто не успевают подстраиваться, но тем не менее, если у вас еще есть свободный участок земли, и вы не знаете, что там посадить-посеять, еще есть время.

Не зря в народе говорят "июнь — хоть сади, хоть плюнь". Ведь в этом месяце солнечный день сравняется с ночью и начнет уменьшаться, а растения в давних времен в курсе, что это означает. Поэтому очень надо воспользоваться тем временем, которое еще есть в мае.

Итак, проверяем по списку, что еще можно и нужно посеять/посадить/пересадить в мае, и когда лучше всего это сделать согласно лунному календарю:

Кукуруза, горох, фасоль и прочие бобовые: 20-21 мая.

Томаты, перец, баклажаны, зелень, капуста, цветы, ягодные культуры, кабачки, тыква, дыня, арбузы: 20-21 и 26-30 мая.

Что и когда нужно сеять в мае 2026 года по лунному календарю. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Важно: 16 мая 2026 наступает новолуние, и в этот день плюс дни перед и после него — крайне неблагоприятные для работы на огороде . К тому же на растущей луне очень нежелательно работать с корнеплодами , они будут плохо расти. Правда, в этот период можно заниматься совсем другой работой, не связанной напрямую с растениями.

