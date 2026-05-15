Гороскоп на 16 мая по картам Таро: Овнам - вырваться из рутины, Весам - важный выбор

Диана Могилевич
Гороскоп на 16 мая по картам Таро. Фото pexels.com

День сулит новые события

Согласно прогнозу "Телеграф", 16 мая указывает на день внутренних открытий, неожиданных совпадений и важных подсказок судьбы. Для многих знаков этот период станет временем переоценки ценностей и эмоциональных решений. Одни карты предупреждают о необходимости осторожности, а другие обещают удачу, вдохновение и приятные перемены.

Овен (21 марта — 19 апреля) — "Колесо Фортуны"

Судьба может резко изменить ваши планы, но эти перемены окажутся к лучшему. Не бойтесь рисковать и принимать неожиданные предложения. День принесет шанс вырваться из рутины и получить то, о чем вы давно мечтали.

Телец (20 апреля — 20 мая) — "Императрица"

Тельцов ждет день гармонии и душевного тепла. Карта обещает хорошие новости, связанные с домом, семьей или финансами. Ваше спокойствие и уверенность помогут привлечь в жизнь приятные события.

Близнецы (21 мая — 20 июня) — "Маг"

Перед вами откроются новые возможности, которыми важно воспользоваться вовремя. Карта говорит о силе слов и умении влиять на окружающих. Все будет зависеть от вашей инициативы и уверенности в себе.

Рак (21 июня — 22 июля) — "Луна"

Интуиция станет вашим главным помощником. Не все люди будут искренними с вами, поэтому стоит внимательнее относиться к обещаниям и красивым словам. Вечер подойдет для отдыха и восстановления внутреннего баланса.

Лев (23 июля — 22 августа) — "Солнце"

Одна из самых счастливых карт Таро сулит Львам успех, признание и радостные события. День идеально подойдет для общения, творчества и новых начинаний. Вы почувствуете прилив энергии и вдохновения.

Дева (23 августа — 22 сентября) — "Справедливость"

Карты советуют Девам быть честными прежде всего с собой. Возможно, придется принимать решение, от которого многое зависит. День потребует ответственности, но взамен подарит чувство облегчения и ясности.

Весы (23 сентября — 22 октября) — "Влюбленные"

Для Весов день будет связан с чувствами и важным выбором. Кто-то может неожиданно признаться вам в симпатии или напомнить о старых эмоциях. Карта советует слушать сердце, а не чужие советы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября) — "Башня"

Неожиданные события способны разрушить старые планы, но освободят место для чего-то нового. Не цепляйтесь за прошлое — перемены уже неизбежны. Чем быстрее вы отпустите лишнее, тем легче станет двигаться дальше.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — "Звезда"

Очень светлый и вдохновляющий день. Карта обещает исполнение маленького желания, хорошие новости и внутреннюю гармонию. Вы почувствуете, что движетесь в правильном направлении.

Козерог (22 декабря — 19 января) — "Отшельник"

Козерогам стоит замедлиться и прислушаться к себе. День не подходит для суеты и громких решений. Карта советует уделить время размышлениям и не раскрывать свои планы окружающим.

Водолей (20 января — 18 февраля) — "Шут"

Перед вами открывается новый этап, полный неожиданностей и интересных знакомств. День принесет желание что-то изменить в жизни. Не бойтесь выйти из привычных рамок — удача окажется на стороне смелых.

Рыбы (19 февраля — 20 марта) — "Десятка Кубков"

Рыб ждет эмоционально теплый день, наполненный приятными моментами и поддержкой близких людей. Карта сулит гармонию в отношениях и ощущение внутреннего счастья. Возможны хорошие новости от семьи или любимого человека.

Астрологические прогнозы и прогнозы Таро выходят на "Телеграфе" в рамках редакционной политики.

#Астрология #Знак зодиака #Карты Таро #Гороскоп