В "Сильпо" снизили цену на популярный сыр на 350 грн
"Желтый" ценник повесили на известный украинский бренд
В сети "Сильпо" запустили акцию на сыр, которая позволяет существенно сэкономить при ежедневных покупках. Скидка превышает 50%, а при покупке нескольких упаковок выгода становится еще более ощутимой.
Акция действует до 25 марта, как указано на рекламном изображении магазина. Поэтому покупателям стоит поторопиться, чтобы воспользоваться возможностью существенно сэкономить на базовом продукте.
Что выгодно купить в магазине
До среды следующей недели украинцы смогут приобрести 100-граммовую упаковку сыра "Ферма" "Украинский рецепт" 45% всего за 29,90 гривны вместо привычных 64,90 гривны — скидка в 54%.
Если взять сразу несколько упаковок, экономия станет ощутимее: на каждых 100 граммах можно сэкономить 35 гривен. Соответственно, при покупке полкилограмма скидка составит уже 175 гривен, а килограмм обойдется дешевле на целых 350 гривен.
Почему в магазинах действуют такие выгодные скидки
Причины такой скидки могут быть разными, но обычно они связаны с особенностями работы ритейла:
- Во-первых, это способ стимулировать спрос: в межсезонье интерес к отдельным товарам традиционно снижается, поэтому магазины снижают цены, чтобы поддерживать продажи.
- Во-вторых, акции часто проводятся перед обновлением ассортимента — когда сети готовятся завезти новые партии продукции или изменить товарную линейку.
- Еще один фактор – маркетинг. Значительные скидки на популярные товары привлекают покупателей и мотивируют их делать дополнительные покупки вместе с акционным предложением.