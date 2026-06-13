Стипендия будет 20 тысяч. Что нужно сделать, чтобы получать такую выплату

Уровень стипендии зависит от типа учебного заведения

С 1 сентября 2026 года в Украине возрастут выплаты студентам почти в два раза. Так, некоторые смогут получить стипендию в 20 тысяч грн.

Об этом сообщили в Минфине. Отмечается, что выплаты для высших учебных заведений и колледжей вырастут почти в одинаковой пропорции, но величина начислений будет разная.

Высокую выплату в 20 тысяч будут получать студентов со стипендией Президента Украины в заведениях высшего образования. До сентября 2026 года сумма составляла 10 тысяч. Аналогичная стипендия, но уже в колледже, составит 15 200, хотя до этого была 7 600 грн.

Кто получает стипендию Президента Украины

В Украине на стипендию могут рассчитывать студенты-бюджетники. Однако больше всего получают лишь те, кто имеет большинство оценок "отлично", призеры международных ученических олимпиад, а также школьники, получившие самые высокие баллы на НМТ.

На эту стипендию в вузах студентов выдвигает ученый совет учебных заведений. Обычно рейтинг получающих стипендию пересматривается раз в пол года — после каждой сессии. Ключевую роль играет рейтинговый балл успеваемости, активное общественное участие, проведение исследований и публикация научных работ.

Как повысят стипендию в 2026 году

Заведения высшего образования:

стипендия Президента Украины вырастет с 10 000 гривен до 20 000 гривен в месяц;

стипендия Верховной Рады Украины — с 4 400 гривен до 8 800 гривен;

стипендия Кабинета Министров Украины — с 4 000 гривен до 8 000 гривен;

минимальная академическая стипендия – с 2 000 гривен до 4 000 гривен;

повышенная академическая (за особые успехи) — с 2 910 гривен до 5 820 гривен;

стипендия по отраслевому принципу — с 2550 гривен до 5100 гривен;

стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – с 3 710 гривен до 7 420 гривен.

Учреждения профессионального высшего образования (колледжи):

стипендия Президента Украины вырастет с 7600 гривен до 15200 гривен;

стипендия Верховной Рады Украины — с 3 320 гривен до 6 640 гривен;

минимальная академическая стипендия — с 1510 гривен до 3020 гривен;

повышенная академическая (за особые успехи) — с 2197 гривен до 4394 гривен;

стипендия по отраслевому принципу – с 1 930 гривен до 3 860 гривен;

стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – с 2 809 гривен до 5 618 гривен.

Как с сентября вырастут стипендии. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

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