Стипендия будет 20 тысяч. Что нужно сделать, чтобы получать такую выплату
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Уровень стипендии зависит от типа учебного заведения
С 1 сентября 2026 года в Украине возрастут выплаты студентам почти в два раза. Так, некоторые смогут получить стипендию в 20 тысяч грн.
Об этом сообщили в Минфине. Отмечается, что выплаты для высших учебных заведений и колледжей вырастут почти в одинаковой пропорции, но величина начислений будет разная.
Высокую выплату в 20 тысяч будут получать студентов со стипендией Президента Украины в заведениях высшего образования. До сентября 2026 года сумма составляла 10 тысяч. Аналогичная стипендия, но уже в колледже, составит 15 200, хотя до этого была 7 600 грн.
Кто получает стипендию Президента Украины
В Украине на стипендию могут рассчитывать студенты-бюджетники. Однако больше всего получают лишь те, кто имеет большинство оценок "отлично", призеры международных ученических олимпиад, а также школьники, получившие самые высокие баллы на НМТ.
На эту стипендию в вузах студентов выдвигает ученый совет учебных заведений. Обычно рейтинг получающих стипендию пересматривается раз в пол года — после каждой сессии. Ключевую роль играет рейтинговый балл успеваемости, активное общественное участие, проведение исследований и публикация научных работ.
Как повысят стипендию в 2026 году
Заведения высшего образования:
- стипендия Президента Украины вырастет с 10 000 гривен до 20 000 гривен в месяц;
- стипендия Верховной Рады Украины — с 4 400 гривен до 8 800 гривен;
- стипендия Кабинета Министров Украины — с 4 000 гривен до 8 000 гривен;
- минимальная академическая стипендия – с 2 000 гривен до 4 000 гривен;
- повышенная академическая (за особые успехи) — с 2 910 гривен до 5 820 гривен;
- стипендия по отраслевому принципу — с 2550 гривен до 5100 гривен;
- стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – с 3 710 гривен до 7 420 гривен.
Учреждения профессионального высшего образования (колледжи):
- стипендия Президента Украины вырастет с 7600 гривен до 15200 гривен;
- стипендия Верховной Рады Украины — с 3 320 гривен до 6 640 гривен;
- минимальная академическая стипендия — с 1510 гривен до 3020 гривен;
- повышенная академическая (за особые успехи) — с 2197 гривен до 4394 гривен;
- стипендия по отраслевому принципу – с 1 930 гривен до 3 860 гривен;
- стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – с 2 809 гривен до 5 618 гривен.
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