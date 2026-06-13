Контракт на измены и тайная свадьба: как выглядит жена Неймара, который со скандалом попал на ЧМ-2026

Бразилец прилетел на Мундиаль травмированным

В ночь на воскресенье, 14 июня (время киевское), сборная Бразилии стартует на чемпионате мира по футболу-2026. Главная звезда команды Неймар пропустит игру из-за травмы.

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Жена футболиста — известная модель

"Телеграф" рассказывает о Бруне Бьянкарди, жене эпатажного бразильского футболиста. У пары есть двое общих детей — дочери Мави и Мел. У Неймара также есть сын Дави Лукка и дочь Хелена от других женщин.

Неймар и Бруна Бьянкарди с детьми/Фото: Getty Images

Бруна — бразильская супермодель и инфлюенсер. Сотрудничала со всемирно известными брендами, среди которых Louis Vuitton, Off-White и Balmain, а сейчас активно развивает свои соцсети. За ее жизнью в Instagram следят свыше 15 млн человек.

Бьянкарди и Неймар познакомились в 2021 году и поначалу встречались тайно. В 2022 году они подтвердили свои отношения. С того времени они несколько раз расходились и сходились. Пара тайно узаконила свои отношения, расписавшись в Бразилии.

Отметим, в прессе долго обсуждался слух о том, что у звездной пары было негласное соглашение. По сообщениям бразильских СМИ, Бруна якобы разрешала Неймару иметь связи на стороне при строгом соблюдении условий. Бьянкарди запретила футболисту целовать любовниц в губы и публично рассказывать о своих похождениях.

Бруна Бьянкарди/Фото: Getty Images

Бруна Бьянкарди/Фото: Getty Images

Бруна Бьянкарди/Фото: Getty Images

Бруна Бьянкарди/Фото: Getty Images

Бруна Бьянкарди/Фото: Getty Images

Добавим, что главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти все-таки взял Неймара на ЧМ-2026. Футболист далек от идеальной формы, а главное травмирован, из-за чего вспыхнул скандал. Некоторые считают, что Неймар лишь занимает слот в стане национальной команды, хоть и является иконой футбола.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь и расписание турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.