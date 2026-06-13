"Мог быть лучший бой": украинцы клепают мемы о встрече Трампа и Усика

Не забыли вспомнить и известное изречение спортсмена "Дон пуш зе хорсес"

Встреча украинского боксера Александра Усика и президента США Дональда Трампа вдохновила украинцев на создание тематических мемов. В шутках вспоминали не только знаменитый визит Владимира Зеленского в Белый дом.

"Телеграф" подготовил подборку самых смешных мемов.

Одной из наибольших тем для шуток стала одежда Усика и Трампа. Ведь оба выбрали классические костюмы, хотя у боксера была интересная деталь — кеды с белой подошвой. Украинцы шутили, что Усик едва ли не единственный человек, которому Трамп не будет делать замечания по внешнему виду, как это было с Зеленским в феврале 2025 года.

Мемы о встрече Усика и Трампа

Мемы о встрече Усика и Трампа

Мемы о встрече Усика и Трампа

Создавали мемы и о том, что боксер прибыл в Белый дом не просто поздороваться с президентом США, а "набити йому писок". Некоторые даже сгенерировали с помощью ИИ несколько фото, как выглядел бы поединок Усика и Трампа.

Мемы о встрече Усика и Трампа

Мемы о встрече Усика и Трампа

Мемы о встрече Усика и Трампа

Мемы о встрече Усика и Трампа

Некоторые шутки коснулись и известного изречения боксера "Дон пуш зе хорсес". Здесь шутили не только об уровне английского Усика.

Мемы о встрече Усика и Трампа

Мемы о встрече Усика и Трампа

Мемы о встрече Усика и Трампа

Мемы о встрече Усика и Трампа

Напомним, что украинские журналисты и политологи уже оценили визит Усика в Белый дом и объяснили, станет ли это стартом его политической карьеры. Ведь боксер уже несколько раз говорил о своем намерении стать президентом Украины.

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