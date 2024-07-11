В Днепре аномальная жара: местные жарят яйца на камнях, а авто раскалены (фото, видео)

Прогноз погоды для жителей Днепра на ближайшую неделю не утешительный

Экстремальная жара зафиксирована не только в Николаеве. В Днепре блогер пожарил яичницу прямо на улице под палящим солнцем.

Видео публикуют в сети. Температура кузовов авто в городе превышает 70 градусов.

Один из местных жителей замерял температуру своего авто. Из-за того, что автомобиль черного цвета, он еще сильнее поглощает солнечный свет. В итоге кузов авто нагрелся до 75 градусов. При этом отметки на уличных градусниках превысили поров в +50 градусов.

Пользуясь аномальной жарой блогер Роман пожарил яичницу в сковородке на каменном парапете в центре Днепра. Как только он разбил яйца в сковороду, они сразу же зашкварчали. Это значит, что сковородка была максимально разогрета. В итоге Роман и его друг даже съели приготовленную без огня яичницу. И это не первый случай.

На прошлой неделе блогер Давид Игнатов записал аналогичное видео. Он поставил сковородку прямо на асфальт, кинул туда два яйца, которые тут же начали сворачиваться. Это говорит о воздействии действительно высоких температур. Однако в сети к таким роликам относятся скептически и не верят в их подлинность.

К слову, по прогнозу погоды в четверг, 11 июля, в Днепре держится температура от +34 градусов в 4 утра и до +38 градусов в течение дня. В ближайшие 10 дней температура не будет опускаться ниже +34 градусов, а максимальное значение будет держаться на отметке +36 градусов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что аномальная жара задержится в Украине. Синоптики дали температурный прогноз по регионам.