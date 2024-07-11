У Дніпрі аномальна спека: місцеві смажать яйця на камінні, а авто розжарені (фото, відео)

Прогноз погоди для мешканців Дніпра на найближчий тиждень не втішний

Екстремальна спека зафіксована не лише у Миколаєві. У Дніпрі блогер посмажив яєчню прямо на вулиці під палючим сонцем.

Відео публікують у мережі. Температура кузовів авто у місті перевищує 70 градусів.

Один із місцевих жителів заміряв температуру свого авто. Через те, що автомобіль чорного кольору, він ще сильніше поглинає сонячне світло. У результаті кузов авто нагрівся до 75 градусів. При цьому позначки на вуличних градусниках перевищили поріг у +50 градусів.

Користуючись аномальною спекою, блогер Роман посмажив яєчню в сковорідці на кам’яному парапеті в центрі Дніпра. Як тільки він розбив яйця в сковороду, вони одразу ж зашкварчали. Це означає, що сковорідку було максимально розігріто. У результаті Роман та його друг навіть з’їли приготовану без вогню яєчню. І це не перший випадок.

Минулого тижня блогер Давид Ігнатов записав аналогічне відео. Він поставив сковорідку прямо на асфальт, кинув туди два яйця, які відразу почали згортатися. Це свідчить про вплив справді високих температур. Однак у мережі до таких роликів ставляться скептично і не вірять у їхню справжність.

До речі, за прогнозом погоди у четвер, 11 липня, у Дніпрі тримається температура від +34 градусів о 4 ранку та до +38 градусів протягом дня. У найближчі 10 днів температура не опускатиметься нижче +34 градусів, а максимальне значення триматиметься на позначці +36 градусів.

Також "Телеграф" розповідав, що аномальна спека затримається в Україні. Синоптики дали температурний прогноз щодо регіонів.