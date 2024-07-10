Жара не уйдет: синоптик рассказал, каким регионам Украины придется тяжелей всего

Высокие температуры и сухой воздух будут способствовать усугублению засухи

Во второй декаде июля в Украине продолжится аномальная жара, когда температура воздуха будет переваливать за 40 градусов. Это коснется особенно центральных, южных и восточных областей.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в материале: "В Украину идет жара в 42 градуса, но некоторым регионам повезет".

По его словам, большинство юго-восточных и восточных ветров будет способствовать дальнейшему поступлению горячей воздушной массы среднеазиатского происхождения.

Также Игорь Кибальчич подчеркнул, что высокие температуры и сухой воздух будут способствовать усугублению засухи. Будет и больший риск пожар в степных и лесостепных зонах, особенно в районе, где идут интенсивные боевые действия.

Отметим, что народный синоптик с Волыни Владимир Деркач в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу" рассказал, какой погоды ждать: "Нетипичное лето-2024 на фоне погодных рекордов: народный синоптик дал подробный прогноз".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда по прогнозу в Киеве будут дожди и сколько они будут идти.