Деньги закончились? Что не так с льготными кредитами 5-7-9

Большая государственная программа льготного кредитования бизнеса 5-7-9, похоже, дала сбой

Банки уже около пяти месяцев не могут получить бюджетную компенсацию на покрытие разницы между льготной и коммерческой ставками. Задолженность государства составила несколько миллиардов гривен. Причина банальна — в бюджете "кончились" деньги. И теперь Минфин срочно ищет источники, чтобы залатать дыру.

Льготные кредиты банки продолжают раздавать. Но, как рассказали "Бизнес-Телеграфу" предприниматели, получить их стало труднее. Но главное: по словам бизнесменов, финансисты предупреждают их, что есть риски перевода заемщиков на коммерческие ставки. А это до 25% годовых вместо 5-7-9%. И рекомендуют готовиться. Впрочем, в банках "Бизнес-Телеграфа" заявили, что не намерены "включать счетчик", по крайней мере, не сейчас, потому что "это политическое решение".

Что действительно происходит с кредитами 5-7-9, и стоит ли их сейчас брать?

"Не платят уже несколько месяцев"

Проблемы с программой 5-7-9 начались еще в прошлом году. Но сначала на это никто не обратил внимания. "Задолженность со стороны государства по компенсациям ставок была всегда. Сроки колебались от 1 до 6 месяцев. К этому уже все привыкли", — рассказали "Бизнес-Телеграфу" в одном из банков.

Но в последнее время все усложнилось. "Задолженность по программе была и до этого. Она углубилась почти сразу с началом полномасштабной войны. Думаю, нет смысла объяснять почему. В частности на конец 2022 года она оценивалась НБУ в 2,6 млрд гривен, а средний срок задолженности колебался между 2-3 месяцами. И тогда также, кстати, говорили о критическом значении долга, и что есть риски остановки программы", — рассказал "Бизнес-Телеграфу" глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев.

Такую отсрочку платежей государство узаконило постановлением Кабмина №109, прописав, что возврат разницы по ставкам должен происходить в течение 181 дня.

Тревожный звоночек раздался, когда 2 февраля этого года, вместо денег, Кабмин издал новую версию постановления по 5-7-9. По ней срок для расчетов с банками увеличился до 9 месяцев.

В профессиональных кругах стали говорить, что денег на 5-7-9 нет. И пока государство берет паузу, а там видно будет. Если деньги найдут, то возобновят финансирование, а нет — будут потихоньку сворачивать.

"Задолженность государства перед банками достигла почти 7 млрд гривен. Поэтому выполнение программы 5-7-9 оказалось под угрозой: по ее условиям, в случае неуплаты государством долга по процентным ставкам, банки имеют право требовать эти деньги с заемщиков", — говорит глава. Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. "По моей информации, подтвержденной НБУ, задолженность по программе в начале 2024 года оценивалась около 7 млрд грн. Средний срок задолженности доходит до 5 месяцев", — подтвердил Гетманцев.

Топ-чиновник в одном из профильных министерств объяснил "Бизнес-Телеграфу", что из-за задержки с международной помощью бюджетные средства в последние месяцы направлялись на "более важные статьи", в частности выплату зарплат бюджетникам и социальной помощи. И, по его словам, "в настоящее время идет поиск источников для компенсации по 5-7-9". Он заверил, что о сворачивании программы речь не идет, но банкам "придется потерпеть" с деньгами. То есть, в правительстве рассчитывают, что деньги в конце концов найдутся, и проблему удастся уладить.

Даниил Гетманцев тоже не видит в долгах государства перед банками какой-либо сенсации или "катастрофы".

25% вместо 5-7-9?

Впрочем, банкиры уже нервничают. Сразу несколько столичных предпринимателей рассказали "Бизнес-Телеграфу", что банковские менеджеры предупредили: с льготными кредитами возможны неприятные сюрпризы. И может случиться, что однажды утром банк просто изменит вам ставку — вместо льготных 5-7-9 заставит платить по условиям коммерческих кредитов, а это до 25% годовых. Как вариант – предложат срочно погасить кредит.

"Бизнес-Телеграф" обратился к банкирам с вопросом: могут ли предпринимателям "включить счетчик?" Укргазбанк и Сбербанк не удосужились ответить. Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка по вопросам МПБ, сказал, что задержки выплат со стороны государства заметны, но не критичны. Он рассчитывает, что власть все же найдет выход из ситуации. И все равно, в Привате есть план "Б". Его подробности Заиграев не раскрыл, отметил лишь, что "он не предусматривает резких шагов, которые навредили бы государству или нашим клиентам-заемщикам".

Неофициально банкиры говорят, что бизнесменов "пугают". Реально им пока ничего не угрожает. "Банки, возможно, и хотели бы увеличить ставки, но сделать им это никто не даст. Здесь должно быть политическое решение. И пока это такое, чтобы держать льготы до последнего. Даже если это делается за счет банковской системы", — говорят в крупном негосударственном банке.

Именно поэтому в начале февраля 2024 г. Правительство отсрочило этот риск, расширив указанные сроки до девяти месяцев.

Проблема с задолженностью не нова, но ключевая задача для Правительства своевременно находить необходимый ресурс для его покрытия и реструктуризации так, чтобы это не мешало имплементации самой программы.

Ориентировочная структура кредитов в рамках программы 5-7-9

Спрос на данную программу со стороны бизнеса сохраняется. В феврале этого года 321 предприниматель получил кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 1,2 млрд. грн. За время действия военного положения в Украине выдано 46 240 доступных кредитов на общую сумму 185,9 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 34 459 кредитов на 94,4 млрд грн).

Как льготные кредиты для заробитчан спасают бизнес в войну

Кредитная программа 5-7-9 работает с 2020 года. Это замысел президента Владимира Зеленского. Сначала льготные кредиты предложили в рамках кампании "Возвращайся и оставайся" — для заробитчан, которые все бросят на чужбине и вернутся домой вести собственный бизнес. Но уже совсем скоро льготное кредитование было предложено предпринимателям, которые никуда не уезжали, но тоже нуждались в дешевых деньгах.

В понедельник 5-7-9 позиционировалась как государственная поддержка бизнеса, который как-то должен пережить карантин. А с началом большой войны льготные кредиты стали для предпринимателей едва ли не единственным способом получить сравнительно дешевый заем, потому что после того, как Нацбанк начал увеличивать учетную ставку, стоимость банковских кредитов резко увеличилась.

С начала программы 5-7-9 предприниматели получили почти 75 700 льготных кредитов на сумму 249,4 млрд гривен, — отчитался Кабмин в конце прошлого года. Многие кредиты выдали уже после полномасштабного вторжения. С февраля 2022 г. бизнес оформил почти 41 000 кредитных соглашений на сумму около 160 млрд гривен.

Справка

Программа 5-7-9 начала действовать в 2020 году. Постановлением №28 от 24 января 2020 года Кабмин прописал порядок предоставления финансовой поддержки бизнесу.

Согласно ему, кредиты могут быть предоставлены на следующие цели:

инвестиционные (приобретение/модернизация основных средств, недвижимости, земельных участков, строительство и т.д.

финансирование оборотного капитала

сельское хозяйство

пролонгация действующих кредитов

поддержка торговых компаний

восстановление или замена поврежденной в результате боевых действий энергетической инфраструктуры (этот пункт добавился уже после начала войны)

Максимальная сумма кредита – до 60 млн гривен

Для физлиц-предпринимателей — до 3 млн гривен

Для сельскохозяйственного производства — 90 млн гривен

Для торговых компаний — до 1 млрд гривен

На восстановление энергетической инфраструктуры — 3,6 млн гривен за 1МВт установленной мощности, ведь не более 90% необходимого финансирования

Сроки кредитования по программе:

10 лет — на сельскохозяйственное производство

5 лет — на инвестиционные цели

3 года – на финансирование оборотного капитала (с возможностью продления еще на год)

1 год — для торговых компаний

Процентные ставки:

для субъектов малого предпринимательства и микробизнеса – 7% годовых. В случае выполнения условия прироста рабочих мест (создание не менее 2 рабочих мест за первый квартал кредитования) ставка на следующий квартал снижается до 5% годовых

для субъектов среднего и крупного предпринимательства — 9% годовых

"5-7-9 набирала обороты в прошлом году: объем кредитов вырос на 34% до 267 млрд грн (на 19.02.2024 – 277 млрд грн). На конец 2023 года НБУ оценивал, что ссуды по программе составляют около 40% чистого корпоративного портфеля в гривне", — говорит Гетманцев.

"Спрос на эту программу со стороны бизнеса сохраняется. В частности, в феврале этого года 321 предприниматель получил кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 1,2 млрд грн", — добавил Забловский.

По данным Кабмина, из займов, которые оформляли уже во время военного положения, 10,26 млрд гривен бизнес взял на инвестиционные цели, 9,11 млрд — на антикризисные программы, 3,75 млрд — на рефинансирование предыдущих кредитов, 35,5 млрд — под сельскохозяйственное производство, а больше всего — 58,12 млрд — на "антивоенные цели" (здесь подразумевается восстановление производств, релокация бизнеса и др.).

"Нам эти деньги очень нужны, потому что за свой счет развивать бизнес просто не можем, а коммерческие кредиты очень дорогие", — говорит руководитель запорожской компании FamBerry (ветеранский бизнес, специализирующийся на переработке кизила) Наталья Ольшанская.

"Палки в колеса"

Но сейчас, несмотря на то, что официально программа 5-7-9 продолжается, многие предприниматели жалуются, что не могут получить льготный кредит. "Мы подались, но уже долго банк не дает ответа. Непонятно, получим деньги или нет", говорит Ольшанская.

Руководитель общественного движения SAVEФОП и владелец оконной компании Сергей Доротич получил отказ. "Подавался на программу, потому что хотел обновить транспорт. Не дали денег. Спросили, зачем для моего бизнеса нужны грузовые авто, пригласили контрагентов, кучу справок, и все равно — отказ. Делать нечего — взял обычный кредит в "Ощадбанке" под 15% годовых Это не 5-7-9, но ставка довольно неплохая в нынешние времена — рассказывает Доротич.

Председатель фермерского хозяйства Киевской области, который сейчас служит в ВСУ, Валерий Мартышко говорит, что их хозяйство ждет решения по кредиту уже четыре месяца. "Недавно позвонили из банка, и сказали, что хотят посмотреть еще нашу отчетность за весь 2023 год, то есть нужно готовить новый пакет документов", — рассказывает военный. Бухгалтер его фирмы добавила, что проще взять кредит в негосударственном банке, но там придется платить сверху еще 2% до 9% льготных. А вот согласовать ссуду в государственном банке действительно проблема. Еще пошли слухи, что мобилизованным бизнесменам кредитов не дают (в банках это отрицают).

Как говорит фермер, льготный кредит – единственная надежда. "Нужно закупаться под посевную, денег нет, потому что все отдали по предварительным ссудам, а рентабельность аграрного производства сейчас невысокая. Заработанное отдаем банкам за проценты. И дай бог, чтобы хоть так дальше было. Потому что коммерческие кредиты не потянем", — говорит Мартышко.

Глава аптечной ассоциации ФармРада и владелица аптеки в Переяславе-Хмельницком Киевской области Елена Прудникова говорит, что многие фармацевты сейчас тоже волнуются, потому что набрались льготных кредитов под залог недвижимости, а если ставки повысят, то платить не смогут. "Будет много банкротств", — опасается Прудникова.

Что будет с 5-7-9 дальше

Гетманцев говорит, что из-за расширения кредитной поддержки бизнеса во время войны программа 5-7-9 "расфокусировалась" и увеличила нагрузку на бюджет. "На этом фоне еще в первой половине 2023 года финансовый блок власти начал обсуждать модификацию программы с целью смещения акцентов на малый и средний бизнес и поддержку инвестиционных целей, а не перекредитование (рефинансирование текущей задолженности). Соответствующий маяк – подготовить предложения по изменению дизайна программы – появился в программе МВФ сначала на сентябрь 2023 года, а затем из-за сложностей вопрос его перенесли на март 2024 года», — пояснил Гетманцев.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга ожидает, что по программе 5-7-9 будут изменения. "Она станет более адресной, с вектором на бизнес в тех отраслях экономики, которые еще не восстановились после широкомасштабного вторжения и работают в регионах с высокими военными рисками", — пояснила Шульга. Она добавила, что в бюджете на 2024 год по программе 5-7-9 заложено 18 млрд (это на 2 млрд больше, чем в 2023 году — БТ), и из-за погашения предыдущих долгов перед банками фактически бюджет программы под новые кредиты сократится почти на треть. Ведь вместе с телом кредита вырастают и проценты.

Еще в сентябре 2023 года Кабмин сменил механизм поддержки бизнеса. В частности для предприятий, разрушенных, увеличили лимиты до 150 млн гривен, для бизнеса, создающего наибольшую добавленную стоимость, увеличили сроки кредитования до 10 лет под инвестиционные цели, а для остальных, кто берет ссуду на оборотный капитал, увеличили ставку до 13% .

Эксперты ожидают, что по программе 5-7-9 будут и дальше закручивать гайки. "Проблема в том, что сразу выбрали странный механизм. Давали всем и под все. В результате, бизнес брал дешевые деньги на рефинансирование предыдущих коммерческих кредитов — доля ссуд под это в отдельные периоды достигала 40%. Некоторые брали у государства льготные кредиты под 5% и покупал за них ОВГЗ с доходностью 18%, то есть, еще и зарабатывали 13% годовых.Кто-то за ссуду покупал валюту и зарабатывал на курсе Таким образом, терялся эффект мультипликации, когда, скажем, одна гривна вложена государством в компенсацию процентов по льготным займам, могла бы давать 15 гривен новых кредитов, 5 гривен в ВВП и 1,5 гривны дополнительных налоговых поступлений. Конечно, так не должно быть, потому что деньги не работают на экономику", — считает экономист Алексей Кущ.

Гетманцев говорит, что сейчас ждут от правительства финальных предложений по переформатированию программы. "Важно сбалансировать нагрузку на государственный бюджет в перспективе нескольких лет. Что касается текущей задолженности, ожидаю, что по мере улучшения поступления внешнего финансирования в марте выплаты по программе возобновятся и острота проблемы немного спадет", — добавил Гетманцев.