Шанс для женщин и подростков: как бизнес преодолевает рекордный дефицит кадров, вызванный мобилизацией

Работодатели вынуждены искать нетрадиционные пути решения кадровой проблемы

Дефицит кадров усугубляется. По данным сайта robota.ua, уже 75% компаний испытывают нехватку специалистов.

Наиболее проблемная вакансия – водители. По оценкам руководителя Ассоциации международных экспедиторов и владельца транспортной компании Виктора Берестенко, дефицит водителей вырос до 50%. То есть за руль каждого второго грузовика уже никого сажать. Главная причина – мобилизация мужчин. "Если заберут еще 10 работников, придется закрывать предприятие", — говорит Берестенко.

Из-за мобилизации наблюдается нехватка кадров и в других профессиях. Как компании решают проблему?

Сажают женщин на грузовики и автобусы

Бизнес давно думает, как удовлетворить дефицит персонала. "Бизнес-Телеграф" уже писал, что предприятия пытаются справиться с последствиями мобилизации, привлекая женщин на когда-то сугубо мужские вакансии, возвращая пенсионеров с заслуженного отдыха и молодых мамочек из декретных отпусков.

Что изменилось с того времени? Работа в "необычных" направлениях активизировалась.

В Украине уже действуют курсы подготовки женщин — водителей грузовиков. "Мы предлагаем для женщин переквалификацию. 60% официальных безработных в Украине — именно женщины. Многие переселенки не могут найти работу по специальности. В то же время перевозчики испытывают острую нехватку водителей из-за мобилизации", — говорит программный администратор курсов Reskilling Ukraine Александра Панасюк.

Reskilling Ukraine получила финансирование правительства Швеции. Поэтому проводит курсы в партнерстве со шведским Scania. Уже выпустили две группы (24 водителя). Сейчас набирают еще две: в столице и Тернопольской области. Обучение бесплатное, но к женщинам есть определенные требования. Во-первых, опыт вождения авто минимум три года (т. е. нужна водительская категория "В"). Во-вторых, высокая мотивация работать по новой профессии. Приоритет отдается женщинам из семей военных, переселенцам и другим уязвимым категориям населения.

Желающих, по словам Панасюк, много. Конкурс составляет 3—4 претендентки на место. Работодатели выстраиваются в очередь за работницами. "Работодатели нас просто "бомбят". С 18 мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации, многие водители вообще отказываются работать. На женщин в компаниях возлагают большие надежды. Многие готовы брать их без опыта и обучать уже на месте", — говорит Панасюк.

В "Фоззи груп" на грузовиках уже работают две девушки. Для них обустроили отдельную зону в общежитии. В "Ферэкспо" за рулем тяжелых грузовиков уже пять женщин. Привлекает женщин-водителей "Укрпочта". Как рассказал "Бизнес-Телеграфу" заместитель директора по информационным технологиям компании — пассажирского перевозчика из Полтавы "Зеленый слон 7" Сергей Ткаченко, они посадили за руль автобуса женщину-водителя. "Нашли такую с категорией D, очень ею довольны, — рассказывает Ткаченко. — Будем еще рассматривать кандидаток".

Впрочем, среди перевозчиков есть и скепсис. "У нас дорожная инфраструктура очень мало приспособлена для представительниц прекрасного пола. Трудно им будет работать", — считает Берестенко.

Что делать с "мужскими" вакансиями

"Охотятся" за женщинами не только транспортники. "Арселор Миттал Кривой Рог" даже проводит отдельную рекламную кампанию для девушек под лозунгом "Женщины управляю здесь". Девушки уже работают, в частности, на прокатных станах, хотя до войны занимали преимущественно административные должности. Главная причина – недостаток претендентов. С начала войны из 18 000 рабочих предприятия мобилизовали 3 500. На подобные масштабы проблемы жалуется Киевский метрополитен. К тому же нанять новых рабочих иногда сложно. Многие избегают официального трудоустройства из-за необходимости посещать ТЦК.

И все же для женского трудоустройства есть предел. Недавно в соцсетях появилось фото объявления от Днепровского тепловозоремонтного завода. Якобы искали женщин на такие "мужские" вакансии, как кузнец молота и на прессах, слесарь по ремонту подвижного состава, токарь-расточник.

На предприятии "Бизнес-Телеграфу" сказали, что объявление фейковое. "На вакансию слесаря по ремонту подвижного состава еще частично можем рассматривать кандидаток. Но кузнецы на молотах — точно нет. Это физически тяжелые специальности, женщины просто не получат "добро" от медиков при обязательном прохождении осмотра перед зачислением в штат", — отметили в отделе кадров завода.

Кто-то плохо пошутил о наборе женщин на "мужские" позиции

Кадровики также добавили, что на предприятии пока нет такого острого дефицита кадров, чтобы ставить на тяжелые вакансии женщин. "Возможно после усиления мобилизации ситуация изменится, тогда и будем искать варианты", — сказали в отделе кадров.

От детей до пенсионеров

Но ищут уже не только женщин. По словам Ткаченко, чтобы решить проблему дефицита водителей, в компании решили привлекать парней непризывного возраста (до 25 лет), пенсионеров и водителей с инвалидностью, которым здоровье позволяет управлять.

Похожий вариант рассматривают в компании "Молочный альянс". Как говорит ее руководитель Сергей Вовченко, молодые ребята сейчас очень ценный кадровый ресурс, потому что им точно не вручат повестку.

Поэтому работодатели усиливают сотрудничество с профессионально-техническими училищами, приглашают студентов не только на практику, но и работать хотя бы на частичную занятость. "Берем на работу после практике, с третьего курса, главное, чтобы исполнилось 18 лет. Молодых ребят не мобилизуют, поэтому ищем работников среди них", — рассказывает глава староконстантиновского КП "Тепловик" Александр Душенко.

Говорят, что некоторые трудоустраивают даже подростков до 18 лет. Но неофициально, потому что закон запрещает брать на работу несовершеннолетних. Особенно там, где речь идет о сложных условиях труда. Некоторые предприятия начали искать работников из других стран, в частности из Средней Азии. "Пока это не массовая тенденция, но такие случаи уже есть", — говорит Душенко.

Все чаще предлагают пенсионерам возвращаться на работу. "Нашему сварщику 74 года. Если еще в прошлом году я говорил, что у нас много рабочих 60 плюс, то сейчас речь идет уже о категории 70 плюс", — отметил Душенко.