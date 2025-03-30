Как выбрать тариф без интернета для пенсионера? Обзор самых выгодных предложений

Дешевая мобильная связь для пенсионеров: какие тарифы следует рассмотреть?

Многие пожилые люди пользуются мобильной связью только для звонков и SMS, не требуя мобильного интернета. Выбор тарифа для пенсионеров должен быть удобным, экономным и отвечать их потребностям.

"Телеграф" рассмотрел предложения крупнейших мобильных операторов Украины и выделил лучшие варианты для тех, кто использует телефон преимущественно для разговоров. На сегодняшний день у операторов отсутствуют тарифы без мобильного интернета, поэтому мы рассмотрим оптимальные варианты.

На что обратить внимание при выборе тарифа?

Прежде чем выбрать тариф, следует учесть несколько ключевых аспектов:

Стоимость абонплаты. Чем ниже ежемесячная плата, тем лучше для пенсионера.

Чем ниже ежемесячная плата, тем лучше для пенсионера. Количество минут на звонки. Важно, чтобы было достаточно минут для разговора с родными и друзьями.

Важно, чтобы было достаточно минут для разговора с родными и друзьями. Наличие бесплатных SMS. Некоторые пенсионеры активно используют текстовые сообщения.

Некоторые пенсионеры активно используют текстовые сообщения. Простота подключения и оплаты. Удобный способ пополнения счета без необходимости использования интернета.

Kyivstar

Тариф "LOVE UA Комфорт"

Абонплата: 140 грн/месяц

Безлимитные звонки в сети Kyivstar

60 мин на другие операторы и городские номера

Безлимит SMS на все сети

6 ГБ мобильного интернета

Vodafone

Тариф "Red Start Контракт". У Vodafone нет специализированного тарифа для пенсионеров. Поэтому рассмотрим самый бюджетный вариант из представленных.

Абонплата: 240 грн/месяц

Безлимит в сети Vodafone

200 мин на другие операторы

200 SMS на все сети

20 ГБ мобильного интернета

Lifecell

Тариф "Макси"

Абонплата: 190 грн/месяц

Безлимит в сети Lifecell

750 мин на другие номера + 750 мин на все номера по Украине (кроме lifecell) за своевременную оплату тарифа

25 ГБ мобильного интернета

Как выбрать самый лучший тариф?

Если большинство родственников пользуется одним оператором, следует выбрать тариф с безлимитными звонками внутри сети.

Для звонящих на разные операторы подойдет тариф с большим количеством минут на все сети.

Если важна низкая стоимость, следует обратить внимание на тариф Киевстар.

Наиболее сбалансированным тарифом для пенсионеров, не пользующихся мобильным интернетом, является "LOVE UA Комфорт" от Kyivstar – он обеспечивает большое количество минут для звонков по Украине.

Ранее "Телеграф" писал о том, что делать в случае, когда мобильный оператор меняет тариф без предупреждения.