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Как выбрать тариф без интернета для пенсионера? Обзор самых выгодных предложений

Автор
Елена Завальнюк
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Автор
Тарифы мобильных операторов для пенсионеров
Тарифы мобильных операторов для пенсионеров. Фото из открытых источников

Дешевая мобильная связь для пенсионеров: какие тарифы следует рассмотреть?

Многие пожилые люди пользуются мобильной связью только для звонков и SMS, не требуя мобильного интернета. Выбор тарифа для пенсионеров должен быть удобным, экономным и отвечать их потребностям.

"Телеграф" рассмотрел предложения крупнейших мобильных операторов Украины и выделил лучшие варианты для тех, кто использует телефон преимущественно для разговоров. На сегодняшний день у операторов отсутствуют тарифы без мобильного интернета, поэтому мы рассмотрим оптимальные варианты.

На что обратить внимание при выборе тарифа?

Прежде чем выбрать тариф, следует учесть несколько ключевых аспектов:

  • Стоимость абонплаты. Чем ниже ежемесячная плата, тем лучше для пенсионера.
  • Количество минут на звонки. Важно, чтобы было достаточно минут для разговора с родными и друзьями.
  • Наличие бесплатных SMS. Некоторые пенсионеры активно используют текстовые сообщения.
  • Простота подключения и оплаты. Удобный способ пополнения счета без необходимости использования интернета.

Kyivstar

Тариф "LOVE UA Комфорт"

  • Абонплата: 140 грн/месяц
  • Безлимитные звонки в сети Kyivstar
  • 60 мин на другие операторы и городские номера
  • Безлимит SMS на все сети
  • 6 ГБ мобильного интернета

Vodafone

Тариф "Red Start Контракт". У Vodafone нет специализированного тарифа для пенсионеров. Поэтому рассмотрим самый бюджетный вариант из представленных.

  • Абонплата: 240 грн/месяц
  • Безлимит в сети Vodafone
  • 200 мин на другие операторы
  • 200 SMS на все сети
  • 20 ГБ мобильного интернета

Lifecell

Тариф "Макси"

  • Абонплата: 190 грн/месяц
  • Безлимит в сети Lifecell
  • 750 мин на другие номера + 750 мин на все номера по Украине (кроме lifecell) за своевременную оплату тарифа
  • 25 ГБ мобильного интернета

Как выбрать самый лучший тариф?

  • Если большинство родственников пользуется одним оператором, следует выбрать тариф с безлимитными звонками внутри сети.
  • Для звонящих на разные операторы подойдет тариф с большим количеством минут на все сети.
  • Если важна низкая стоимость, следует обратить внимание на тариф Киевстар.

Наиболее сбалансированным тарифом для пенсионеров, не пользующихся мобильным интернетом, является "LOVE UA Комфорт" от Kyivstar – он обеспечивает большое количество минут для звонков по Украине.

Ранее "Телеграф" писал о том, что делать в случае, когда мобильный оператор меняет тариф без предупреждения.

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