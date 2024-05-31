Шанс для жінок та підлітків: як бізнес долає рекордний дефіцит кадрів, спричинений мобілізацією

Роботодавці змушені шукати нетрадиційні шляхи розв'язання кадрової проблеми

Дефіцит кадрів поглиблюється. За даними сайту robota.ua, вже 75% компаній відчувають нестачу спеціалістів.

Найбільш проблемна вакансія — водії. За оцінками керівника Асоціації міжнародних експедиторів і власника транспортної компанії Віктора Берестенка, дефіцит водіїв зріс до 50%. Тобто за кермо кожної другої вантажівки вже нікого садити. Головна причина — мобілізація чоловіків. "Якщо заберуть ще 10 працівників, доведеться закривати підприємство", — каже Берестенко.

Через мобілізацію є брак кадрів і за іншими професіями. Як компанії розв'язують проблему?

Садять жінок на вантажівки й автобуси

Бізнес давно думає, як задовольнити дефіцит персоналу. "Бізнес-Телеграф" вже писав, що підприємства намагаються справитися з наслідками мобілізації, залучаючи жінок на колись суто чоловічі вакансії, повертаючи пенсіонерів з заслуженого відпочинку та молодих матусь з декретних відпусток.

Що змінилось з того часу? Робота в "незвичних" напрямках активізувалася.

В Україні вже діють курси з підготовки жінок — водіїв вантажівок. "Ми пропонуємо для жінок перекваліфікацію. 60% офіційних безробітних в Україні — саме жінки. Багато переселенок не можуть знайти роботу за спеціальністю. Водночас перевізники відчувають гостру нестачу водіїв через мобілізацію", — каже програмний адміністратор курсів Reskilling Ukraine Олександра Панасюк.

Reskilling Ukraine отримала фінансування уряду Швеції. То ж проводить курси в партнерстві зі шведською Scania. Вже випустили дві групи (24 водійки). Зараз набирають ще дві: у столиці та Тернопільській області. Навчання безкоштовне, але до жінок є певні вимоги. По-перше, досвід водіння авто мінімум три роки (тобто потрібна водійська категорія "В"). По-друге, висока мотивація працювати за новою професією. Пріоритет надається жінкам з родин військових, переселенцям та іншим вразливим категоріям населення.

Охочих, за словами Панасюк, багато. Конкурс складає 3—4 претендентки на місце. Роботодавці вишиковуються в черги за працівницями. "Роботодавці нас просто "бомблять". З 18 травня, коли набрав чинності новий закон про мобілізацію, багато водіїв взагалі відмовляються працювати. На водійок у компаніях покладають великі надії. Багато хто готовий брати жінок без досвіду і навчати вже на місці", — каже Панасюк.

У "Фоззі груп" на вантажівках вже працюють дві дівчини. Для них облаштували окрему зону у гуртожитку. У "Ферекспо" за кермом важких вантажівок — вже п`ять жінок. Залучає водійок "Укрпошта". Як розказав "Бізнес-Телеграфу" заступник директора з інформаційних технологій компанії — пасажирського перевізника з Полтави "Зелений слон 7" Сергій Ткаченко, вони посадили за кермо автобуса жінку-водія. "Знайшли водійку з категорією D, дуже нею задоволені, — розказує Ткаченко. — Будемо ще розглядати кандидаток".

Втім, серед перевізників є і скепсис. "У нас дорожня інфраструктура дуже слабо пристосована для представниць прекрасної статі. Важко їм буде працювати", — вважає Берестенко.

Що робити з "чоловічими" вакансіями

"Полюють" за жінками не лише транспортники. "Арселор Міттал Кривий Ріг" навіть проводить окрему рекламну кампанію для дівчат під лозунгом "Жінки керують тут". Дівчата вже працюють, зокрема, на прокатних станах, хоча до війни обіймали, переважно, адміністративні посади. Головна причина — нестача претендентів. З початку війни з 18 000 робітників підприємства мобілізували 3 500. На схожі масштаби проблеми скаржиться Київський метрополітен. До того ж найняти нових робітників інколи складно. Багато хто оминає офіційне працевлаштування через необхідність відвідувати ТЦК.

Та все ж для жіночого працевлаштування є межі. Нещодавно в соцмережах з’явилось фото оголошення від Дніпровського тепловозоремонтного заводу. Ніби шукали жінок на такі "чоловічі" вакансії, як коваль молоту й на пресах, слюсар з ремонту рухомого складу, токар-розточувальник.

На підприємстві "Бізнес-Телеграфу" сказали, що оголошення фейкове. "На вакансію слюсаря по ремонту рухомого складу ще частково можемо розглядати кандидаток. Але ковалі на молотах — точно ні. Це фізично важкі спеціальності, жінки просто не отримають "добро" від медиків при обов`язковому проходженні огляду перед зарахуванням в штат", — зазначили у відділі кадрів заводу.

Хтось погано пожартував про набір жінок на "чоловічі" позиції

Кадровики також додали, що на підприємстві поки що немає настільки гострого дефіциту кадрів, щоб ставити на "важкі" вакансії жінок. "Можливо, після посилення мобілізації ситуація зміниться, тоді й будемо шукати варіанти", — сказали у відділі кадрів.

Від дітей до пенсіонерів

Та шукають вже не лише жінок. За словами Ткаченка, щоб розв'язати проблему дефіциту водіїв, у компанії вирішили залучати хлопців непризовного віку (до 25 років), пенсіонерів та водіїв з інвалідністю, яким стан здоровʼя дозволяє кермувати.

Схожий варіант розглядають у компанії "Молочний альянс". Як каже її керівник Сергій Вовченко, молоді хлопці — зараз дуже цінний кадровий ресурс, бо їм точно не вручать повістку.

Через це роботодавці посилюють співпрацю з професійно-технічними училищами, запрошують студентів не лише на практику, а й працювати хоча б на часткову зайнятість. "Забираємо на роботу з практики, з третього курсу, головне, щоб виповнилося 18 років. Молодих хлопців не мобілізують, тому шукаємо працівників серед них", — розповідає голова старокостянтинівського КП "Тепловик" Олександр Душенко.

Кажуть, що дехто працевлаштовує навіть підлітків до 18 років. Але неофіційно, бо закон забороняє брати на роботу неповнолітніх. Особливо там, де мова йде про складні умови праці. Деякі підприємства почали шукати працівників з інших країн, зокрема, з Середньої Азії. "Поки що це не масова тенденція, але такі випадки вже є", — каже Душенко.

Все частіше пропонують пенсіонерам повертатися на роботу. "Нашому зварювальнику 74 роки. Якщо ще минулого року я казав, що в нас багато робітників 60 плюс, то зараз мова йде вже про категорію 70 плюс", — зазначив Душенко.