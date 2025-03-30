В России сделали громкое заявление о возвращении в международный футбол

В РФ ожидают, что их вернут в футбольную семью, несмотря на войну в Украине

Российские футбольные сборные и клубы могут вернуться на международную арену до завершения войны в Украине. Накануне сборная РФ сыграла товарищеские матчи с Гранадой (5:0) и Замбией (5:0).

Об этом в комментарии ТАСС заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. По его словам, такой сценарий возможен. К слову, по информации СМИ, Международная федерация футбола (ФИФА) уже начала процесс по возвращению России в мировой футбол.

"Мы будем делать все возможное для того, чтобы это произошло", — сказал Дюков.

Ранее Дюков сообщил, что возвращение РФ в мировой футбол может произойти до конца 2025 года. При этом президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин ранее заявлял, что санкции против РФ снимут после окончания войны.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за международного бана россиянам сложно найти соперника. Недавно россиянам предложила сыграть команда Бонэйра.